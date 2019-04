“Cinta ditolak dukun bertindak”. Ungkapan tersebut sepertinya sudah tidak berlaku lagi di zaman serba modern seperti saat ini. Tidak percaya? Seorang netizen bernama Dodi sudah membuktikannya.

Alih-alih meratapi nasib saat ditolak gebetan, Dodi justru membagikan kisah sendunya itu di media sosial dengan judul ‘Setidaknya diriku pernah berjuang’. Unggahan Dodi melalui akun Twitter @dodialkusuma menjadi inspirasi bagi para netizen Indonesia.

Kejadian ini bermula ketika dirinya hendak mengajak nonton sang gebetan. Dodi melakukan hal tersebut dengan cara yang terbilang unik.

Mula-mula ia mengirim pesan singkat kepada sang gebetan. Dalam pesan itu, Dodi memohon kepada wanita pujaan hatinya untuk mengisi ‘kuisioner penelitian’.

Tapi, tunggu dulu, kuisioner ini bukan kuisioner biasa. Di dalam tautan yang ia lampirkan, ternyata hanya ada satu pertanyaan dengan dua pilihan jawaban.

Sudah bisa ditebak kan apa isi pertanyaan Dodi? Kuisioner tersebut rupanya jebakan yang sudah dipersiapkan Dodi untuk sang gebetan. Kurang lebih seperti ini pertanyaannya.

“Hai ***, aku Dodi. Kamu mau ga nonton film Avengers End Game sama aku?” tulis Dodi.

Tak mau terjebak tipu muslihat Dodi, sang gebetan langsung menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Dodi pun sempat mengunggah hasil kuisioner itu ke Twitter pribadinya.

Tampak jelas bahwa kuisioner itu hanya menerima 1 tanggapan, dan jawabannya adalah tidak. Merasa kasihan dan iba melihat kejadian tragis yang baru saja menimpanya, para netizen pun kompak menghibur pemilik akun @dodialkusima itu. Meski hasilnya tidak sesuai ekspektasi, strategi Dodi memang benar-benar kreatif dan patut diacungi jempol.

“Never give up brooooo, ikan di lautan banyak, walau nelayannya lebih banyak. Semangat,” tulis akun @kevsentosa_.

“Kalo gue ceweknya, meskipun ga suka sama elo, pasti gue kasih kesempatan karena kreativitas lo bakal membutakan hati gue. People with great ideas is my people,” tulis akun @RonIsmawan.

“Ya Allah.. usahamu sungguh mengharukan. aku yg emak2 aja meleleh,” tulis akun @ainunchomsun.

“Asli keren caranya, bisa buat inspirasi mo ngelamar pasangan WKWK,” tulis akun @diniseptriar.

