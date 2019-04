Siapa sih yang tidak gemas melihat senyuman manis dari Pangeran Louis? Sang ibu, Duchess Kate berhasil memotret putranya Prince Louis untuk ulang tahun pertamanya di tanggal 23 April.

Tiga foto yang diunggah melalui akun Instagram @kensingtonroyal (akun resmi The Duke and Duchess of Cambridge), Selasa (23/4/2019), menunjukkan kalau Louis sangat menyukai lingkungan hijau yang menyegarkan.

Di kedua foto pertama Pangeran Louis duduk dengan mengenakan sweater merah, memperlihatkan dua gigi kecil dan duduk di sebuah kayu sambil tersenyum dengan ceria dan berpose seperti ingin mengambil sesuatu.

"Duke dan Duchess of Cambridge dengan senang hati membagi foto-foto terbaru Pangeran Louis ini menjelang ulang tahun pertamanya besok (hari ini). Foto-foto tersebut diambil awal bulan ini oleh The Duchess di rumah mereka di Norfolk," bunyi keterangan foto.

Baca Juga: Pria Ini Ajak Gebetan Nonton Avengers Pakai Kuisioner, Hasilnya Bikin Netizen Iba

Di foto kedua, pakaiannya diganti dengan sweater biru bergambar anjing dengan kerah putih. Di foto ini Louis menatap dengan tajam ke kamera, walaupun terlihat serius tetap saja menggemaskan. Keterangan foto yang dituliskan hampir sama dengan foto pertama, hanya saja ditambahi dengan ucapan, "Selamat ulang tahun Pangeran Louis!".

Kate memotret Prince Louis di kawasan rumahnya di Norfolk. Tentunya foto ini pun membuat para fans sejati sangat gembira setelah melihat foto super lucu dari Pangeran Louis. Tidak sedikit yang mengungkapkan berbagai komentar yang menunjukkan kegemesan mereka.

Ada yang mengatakan kalau dia sangat berterimakasih karena sudah membagikan foto tampan dari Pangeran Louis, Ada juga yang mengucapkan selamat ulang tahun dan mengatakan kalau Louis sangat mirip dengan ayahnya.

Baca Juga: 4 Cara Mudah Hilangkan Stres dalam Waktu Singkat

“Will sepertinya memiliki gen yang sangat kuat, anak-anaknya tidak ada yang mirip dengan Kate haha” tulis akun @princess_xo__.

“Louis terlihat seperti campuran dari Charlotte dan George ya” tulis akun @mo.ryan17.

“Aku tidak menyangka dia sudah satu tahun, sangat mirip dengan kedua saudaranya” tulis salah seoran netizen.

Terakhir kalinya para penggemar melihat foto Louis adalah ketika tampil di kartu Christmas keluarga pada tahun 2018. Ini bukan pertama kalinya Kate berada di belakang kamera untuk memotret anak-anaknya. Dia pernah memotret Putri Charlotte yang sekarang berumur 3 tahun, di ulang tahun pertamanya pada tahun 2016. Kate juga pernah mendokumentasikan hari pertama Prince George di taman kanak-kanak.

(tam)