Melinda Gates telah hidup bersama pendiri Microsoft, Bill Gates selama 25 tahun pernikahan. Ia pun membuka rahasia dapat melewati 25 tahun bersama sang suami.

Dia mengungkapkan salah satu rahasia cinta abadi mereka adalah kesabaran. Perempuan berusia 54 tahun yang sedang mempromosikan buku terbarunya, The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World, ini mengaku hanya tertawa ketika bisa melalui pernikahan dengan Bill selama 25 tahun lamanya.

“Saya pikir itu hal yang lucu. Saya bisa mendapatkan titik kehidupan di mana Bill dan saya bisa tertawa bersama tentang segala sesuatu. Dan saya percaya, saya ingat suatu hari di mana banyak hal sulit dalam pernikahan kami dan saya pernah berpikir, ‘bisakah saya melakukan ini’,” katanya kepada The Sunday.

Baca Juga: Serunya Brie Larson Cicipi Kimbap saat Promo Avengers: Endgame di Korea Selatan

Melinda mengatakan, dirinya harus banyak bersabar untuk mempertahankan pernikahan dengan Bill yang memang terobsesi bekerja. Ternyata itu menjadi kunci keutuhan rumah tangga.

Dia mengungkapkan, kesabaran menjadikan suaminya merasa nyaman hidup bersama dirinya sepanjang waktu. Melinda mengungkapkan, dirinya juga bisa membantu Bill Gates menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan.

“Dia (Bill) membutuhkan sedikit latihan dan bisa,” tutur Melinda. Menurut dia, ketika suaminya menghadapi masalah dalam membuat keputusan tentang pernikahan, Bill menjelaskan masalahnya bukan pada pasangannya, Melinda.

“Namun, masalahnya adalah bisakah saya menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga?” ujar Melinda. Dalam bukunya, Melinda memberikan penjelasan tentang kehidupan pribadi dirinya. Dia menceritakan bagaimana dia bertemu dengan seorang pria yang suatu hari nanti menjadi suaminya ketika mulai bekerja di Microsoft. Melinda menjelaskan, dirinya bisa mengambil hati Bill Gates dengan permainan matematika. Selama bertahun-tahun, para pendiri perusahaan teknologi seperti pendiri Tesla, Elon Musk, memiliki pasangan yang elite dan menjadi daya tarik publik. Namun, Melinda mengakui dirinya tak mengetahui fenomena tersebut. Hubungannya dengan Bill Gates semata karena cinta dan kesabaran. Melinda dan Bill menikah pada 1994 dan memiliki anak pertama mereka, Jennifer, dua tahun setelahnya. Jennifer kini berusia 22 tahun dan memiliki adik, Rory, 19, serta Phoebe, 16. Baca Juga: Film #AvengersEndgame Jam 5 Pagi Ramai Diserbu, Netizen: Pengin Dikasih Endgame Juga Nih Sama Allah Melinda juga menceritakan rasa sepi dalam menjalani rumah tangga ketika putri pertamanya semakin dewasa. Dia juga berjuang keras untuk bisa setara dengan suaminya. Melinda menekankan hal terpenting dalam memiliki pasangan adalah kesetaraan dan bukan menjadi pecundang. Dia mengungkapkan, Bill membantu dirinya menjalankan sekolah. Bill dan Melinda merayakan ulang tahun pernikahan ke-25 pada Januari lalu. Melinda mengunggah video pernikahan pada tahun baru 1994 di mana dia berteriak histeris ketika Bill memotong kue pernikahan. Bill menginginkan pesta ulang tahun pernikahan yang istimewa tersebut, tetapi Melinda tidak sepakat dan mereka hanya berlibur ke Meksiko. Bagaimana membangun romantisme dalam hubungan suami-istri? Melinda menceritakan dirinya hanya sering membaca buku yang sama pada waktu yang sama. “Ketika menikah dengan Bill, saya mendapatkan mitra membaca untuk kehidupan. Kita baru menyelesaikan membaca ‘A Gentleman in Moscow’. Kami membacanya sambil merayakan ulang tahun ke-25,” beber Melinda. Meskipun memiliki harta berlimpah, Melinda sepakat dengan Bill hanya akan mewariskan USD10 juta kepada masing-masing anaknya. Dia juga selalu membangun kedekatan dengan anggota keluarganya dengan selalu makan malam bersama dan mengucapkan terima kasih. “Kita menjalani lingkaran kehidupan bersama: menikah, hamil, pasangan meninggal, dan orangtua yang menua,” pungkas Melinda.