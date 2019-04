View this post on Instagram

. Terimakasih atas penghargaannya sebagai salah satu Wanita Menginspirasi dari Majalah @highendmagazine dan ibu @liliana_tanoesoedibjo .. Alhamdulillah #award #maiaestianty #diarymaia #semakintuasemakinbahagia #happywife #highendmagazine