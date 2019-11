PERCERAIAN bukanlah hal baru di dunia selebriti. Banyak selebriti yang namanya menjadi perbincangan karena akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan pasangannya. Tetapi hal ini berbeda dengan para selebriti di Korea Selatan.

Ya, para aktris cantik yang jarang diterpa gossip ini ternyata sudah menjanda. Memang di Korea Selatan, berita perceraian tidak terlalu diangkat, tergantung dari bagaimana sang artis menanggapinya. Makanya, tidak jarang berita perceraian artis yang tidak diketahui oleh publik.

Namun demikian, para penggemar akhirnya tahu juga. Bukan suatu hal yang baru jika para penggemar lebih jeli dengan kejadian semacam ini. Belum lama ini pula, penggemar dihebohkan dengan rumor perceraian antara Song Joongki dengan Song Hyekyo. Tapi untungnya rumor tersebut cepat dibantah dan telah terbukti hanya hoaks belaka.

Okezone melansir Kdramastars, Minggu (28/4/2019) inilah lima aktris Korea yang ternyata sudah menjadi seorang janda.

1. Chae Jung An

Ketika Chae Jung An muncul di program "Some Men and Some Women" ia menyebutkan perceraiannya untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Aktris yang berperan sebagai pemeran utama wanita kedua dalam "Coffee Prince" dan yang juga muncul dalam "Queen of Reversals" menikah pada tahun 2005 dengan anggota dewan perusahaan pemasaran tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Setahun setengah kemudian pernikahan itu berakhir. Itu terjadi begitu lama sehingga banyak penggemarnya yang tidak tahu tentang hal tersebut.

2. Park Hwan-hee

Aktris kelahiran 1990 yang berperan sebagai Seo Ye-na di drama Are You Human Too ini bercerai dengan suaminya pada saat berusia 22 tahun. Park Hwan-hee menikah pada tahun 2011 dengan Vasco. Setelah menjalani pernikahan selama satu tahun tiga bulan Park Hwan-hee akhirnya bercerai dengan Vasco.

3. Lee Ji Ah

Lee Ji Ah berperan sebagai agen anti-terorisme dalam drama "Athena: Goddess of War" dan ia menjalin hubungan dengan aktor Jung Woo Sung ketika berita itu tersebar bahwa ia diam-diam menikah dan bercerai dengan ikon K-pop Seo Taiji. Karirnya selamat dari skandal itu. Dia baru-baru ini terlihat di "Thrice Married Woman." Tapi hubungannya tidak selamat dari skandal itu.

4. Park Si-Yeon Aktris yang pernah bermain di drama My Girl bersama Lee Dong-wook, Lee Da-hae dan Lee Joon-gi pada tahun 2005 ini resmi bercerai dengan suaminya pada tahun 2016. Park Si-yeon menikah dengan seorang pengusaha pada tahun 2011. Setelah menjalani pernikahan selama lima tahun dan sudah mempunyai dua anak Park Si-yeon memilih bercerai dengan suaminya. 5. Go Hyun Jung Go Hyun Jung, yang membintangi "Queen Seonduk," "Daemul" dan "The Queen's Classroom," menikah di puncak kariernya. Pada 1995 dia menikah dengan wakil ketua dan CEO Shinsegae Group. Suaminya adalah cucu pendiri Samsung. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang paling banyak dibicarakan di Korea dan Go pensiun dari akting untuk fokus pada pernikahan dan anak-anaknya. Delapan tahun kemudian, perceraian yang berantakan mengakibatkan dia kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Tak satu pun dari department store Shinsegae diizinkan untuk menampilkan produk apapun yang telah ia dukung.