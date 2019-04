KEBANYAKAN wanita pasti ingin terlihat cantik? Bicara soal cantik, salah satu faktor utamanya ialah rambut. Yup, mengingat rambut merupakan mahkota wanita yang berperan cukup besar dalam penampilan keseluruhan. Maka dari itu, penting merawat kecantikan diri, salah satunya dengan menjaga kesehatan rambut.

Pentingnya self-care dan mencintai diri sendiri inilah yang diusung oleh Dove, dalam gelaran acara “Relaxing Moment With Dove” yang berlangsung di Villa Aman D'sini, Sentul pada hari ini, Selasa (30/4/2019).

Dalam event yang menghadirkan beauty influencer Agnes Oryza dan hairs tylist Silvia Kurnia Dewi ini, para peserta yang terdiri dari anggota komunitas beauty blogger, dan pemenang kompetisi foto Relaxing Moment With Dove, mengikuti berbagai acara menarik. Mulai dari talk show, self-healing, creambath treatment, hingga massage yang disediakan oleh Go-Glam.

“Hari ini kami mengajak para beauty influencer dan peserta untuk bisa rileks dengan Hair Growth Ritual Creambath dari Dove. Pertama keramas, lalu creambath dan merasakan manfaat dari produk baru Dove Hair Growth Ritual Creambath," ujar Senior Brand Manager Dove Unilever, Miranti Burhan, di sela-sela acara.

Menurutnya, perawatan rambut sangat penting bagi wanita setelah sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Creambath merupakan salah satu perawatan yang baik agar rambut tetap sehat dan kuat.

"Setelah kita beraktivitas penuh, rambut itu perlu waktu dan perawatan khusus. Salah satu caranya dengan creambath,” ungkap Miranti.

Ditemui di tempat yang sama, Agnes Oryza mengapresiasi acara Relaxing Moment With Dove. Menurutnya, konsep self care, self love, dan self confidence yang diusung Dove dalam event tersebut memang perlu digalakkan untuk mendorong anak muda tampil percaya diri.

“Buat aku, Dove itu ada value-nya. Aku ngerasa diterima di sini, karena bisa jadi diri sendiri. Di sini, cantik itu tak melulu harus berambut lurus. Jadi rasanya menurutku, bagus nih kalau banyak brand yang mengikuti jejak Dove. Konsep self care, self love, confidence yang harus di-encourage lagi ke anak-anak muda di era sosmed ini,” papar Agnes yang memiliki rambut ikal tersebut.

Senada dengan Agnes, Silvia menilai event Relaxing Moment With Dove bukan sekedar seru-seruan perawatan semata. Namun juga mengandung maksud lebih, yakni empowering women.

“Aku suka acara ini enggak menyajikan cuma produk aja, tapi Dove juga empowering women, salah satunya dengan self-care. Self-care, self-love itu kan penting ya. Cewek itu harus peduli sama dirinya sendiri. Kan banyak tuh cewek-cewek yang merasa insecure dengan wanita lain. Di sini dibahas bahwa tampilan luar itu sama pentingnya, untuk mendukung kecantikan dari dalam. Acara ini menurutku ada value, alias nilai lebihnya,” ujar Silvia.

