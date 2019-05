PESTA perpisahan atau prom night, jadi salah satu momen paling berkesan di masa remaja bagi para muda-mudi. Menghadiri pesta prom night dengan lancar tentunya jadi impian sebagian besar remaja. Namun apa jadinya jika pesta prom night ini diawali oleh kejadian yang memalukan?

Inilah yang dialami oleh seorang pemuda di Nevada, Amerika Serikat belum lama ini, yang mana videonya viral di linimasa media sosial, khususnya Twitter.

Bagaimana tak viral? Pasalnya, seperti disitat Foxnews, Jumat (3/5/2019) pemuda bernama Austin Mossa berniat untuk meminta salah seorang teman perempuan di sekolahnya untuk menjadi pasangan kencannya di pesta prom night. Tapi ternyata ia malah mendatangi rumah yang salah alias salah alamat.

Only I could mess up going to a girl’s house to ask her to prom @hannahhmaslukk pic.twitter.com/YsXqIx4HyH