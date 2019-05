Perawatan kecantikan demi mendapatkan kulit yang cerah dan sehat tidak harus dilalui dengan rasa sakit. Dengan teknologi terkini dan modern, perawatan kecantikan untuk kulit bisa dilakukan dengan aman dan nyaman.

Penyanyi sekaligus entepreneur Aura Kasih mengatakan slogan "Beauty is Pain" sudah ketinggalan zaman, dan mulai ditinggalkan oleh wanita modern. Hal inilah yang menjadi alasan utama dirinya bersama beberapa sahabat di HIPMI untuk membuka klinik kecantikan Aura Dermatology by DNI Skin Centre.

"Aku ingin menciptakan klinik kecantikan yang say no to beauty is pain. Melihat orang Bandung memiliki kulit segar mereka butuh yang natural. Jadi cantik itu enggak harus sakit," ungkap Aura Kasih dalam peresmian Aura Dermatology by DNI Skin Centre di Bandung, Selasa 30 April 2019.

Dengan desain tempat yang modern, Aura Dermatology by DNI Skin Centre merupakan klinik kecantikan ternyaman di Bandung. Selain terletak di lokasi strategis, Aura Dermatology by DNI Skin Centre juga memiliki pelayanan optimal dengan dokter dan perawat yang ramah, serta harga yang terjangkau dan ramah kantong.

Salah satu perawatan unggulan di Aura Dermatology by DNI Skin Centre adalah Aura Signature Facial by Aura Kasih. Perawatan ini ditujukan untuk mengatasi beragam masalah kulit yang sudah terbukti melalui sisi keilmuan dan kedokteran, dengan menambahkan insight cantik yang dimiliki Aura Kasih.

Bisnis klinik kecantikan sendiri dipilih Aura Kasih karena setiap perempuan pastinya ingin menjaga kecantikan. Ditambah, Aura Kasih saat ini tengah hamil dan sengaja mengurangi aktivitas menyanyi.

"Klinik kecantikan ini adalah bisnis yang bagus karena aku sebagai perempuan harus menjaga kecantikan. Makanya aku pengen wanita-wanita di Bandung ini terawat kulitnya biar tetap cantik datang ke klinik aku," katanya.

Dr. dr. I Gusti Nyoman Darmaputra, Sp.KK, FINSDV, pakar kesehatan kulit sekaligus founder klinik DNI Skin Centre mengatakan rencana bisnis kecantikan dengan Aura Kasih sudah berjalan lebih dari satu tahun. Untuk Aura Dermatology by DNI Skin Centre sendiri, kerja sama dilakukan dengan melakukan riset dan mengombinasikan bahan-bahan natural dengan sains agar perawatan memberikan hasil yang alami dan natural.

"Aura punya keinginan untuk membangun klinik kecantikan yang terjangkau, sehingga semua perempuan Indonesia bisa memiliki kulit cantik seperti Aura Kasih. Saya sebagai dokter spesialis kulit yang juga punya klinik kecantikan sekaligus sahabat Aura Kasih, tergerak membantu mewujudkannya," ungkapnya.

DNI Skin Centre, yang telah memiliki cabang di 22 kota di Indonesia, adalah klinik spesialis kulit yang mengedepankan edukasi dan sains dalam produk dan perawatan yang diberikan.

Ke depannya, Aura Dermatology by DNI Skin Centre diharapkan bisa hadir juga di kota-kota besar lain di Indonesia, dengan Surabaya menjadi tujuan berikutnya.

