SUNSCREEN atau tabir surya memang dibutuhkan sebagai perawatan kecantikan. Rajin menggunakan sunscreen saat akan keluar ruangan merupakan sebuah investasi memiliki kulit awet muda bebas flek hitam saat tua nanti.Ternyata, tak hanya dibutuhkan oleh kulit, sunscreen juga dibutuhkan oleh rambut. Sama seperti kulit, rambut juga terpapar sinar matahari.

Paparan sinar matahari yang mengandung UVA dan UVB membuat rambut kusam dan tidak sehat. Rambut yang terpapar sinar matahari terlalu lama akan menjadi berwarna kemerahan, kering, dan mudah patah.

Oleh karena itu, penting untuk menggunakan sunscreen pada rambutmu. Berbeda dari kulit, hair sunscreen biasanya berbentuk spray atau gel.

Untuk mencegah paparan sinar matahari yang jahat, kamu perlu mengaplikasikan Hair in The Sun & Hair After The Sun dari Sachajuan, brand perawatan rambut profesional asal Stockholm, Swedia.

"Kenapa rambut butuh sunblock? Karena rambut sering terpapar matahari jadi cenderung kering seperti kulit kita. Jadi perlu. Misalnya renang di indoor, ada air kaporitnya nah itu perlu banget dilindungi," beber Samriti Saluja, Marketing Executive Sachajuan Indonesia, belum lama ini.

Tak hanya sunblock saja, namun produk Sachajuan juga punya pengaplikasian after sun, sehingga rambut tidak kering. Pengaplikasiannya pun sangatlah mudah.

"Pertama pakai sunblocknya, diamkan terlebih dahulu sekitar 5-10 menit. Setelah menyerap, bisa langsung beraktivitas misalnya renang. Setelah itu bisa langsung bilas dengan sampo, lalu pakai after sun-nya. Cukup pakai di area batang rambut saja sampai meresap tinggal diangin anginkan. Dan after sunnya tidak perlu lagi dibilas," bebernya.

Samriti menambahkan di Indonesia belum banyak kecantikan yang fokus pada perlindungan rambut dari sinar matahari. Oleh karena itu Sachajuan menjadi salah satu pionir dalam perlindungan rambut.

