Hari ini, Senin 6 Mei 2019 telah menjadi hari yang bersejarah sekaligus membahagiakan bagi pasangan Duke-Duchess of Sussex, Pangeran Harry dan sang istri, Meghan Markle. Hari ini adalah hari kelahiran anak pertama Meghan dan Harry, di mana Meghan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat.

Pengumuman resmi akan kelahiran cucu keempat dari Pangeran Charles ini, telah diumumkan secara resmi oleh pihak rumah tangga Istana Buckingham. Pada pukul 02.30 waktu setempat, Istana mengumumkan sebuah pernyataan yang berbunyi bahwa ternyata Meghan telah masuk proses bersalin sejak Rabu pagi, dengan ditemani Harry sang suami.

“The Duchess of Sussex went into labour in the early hours of this morning. The Duke of Sussex was by Her Royal Highnesses' side. An announcement will be made soon,” bunyi pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Istana Buckingham dilansir dari Hellomagazine.

Akun Instagram resmi Duke dan Duchess of Sussex, sussexroyal juga telah mengeluarkan pernyataan resmi. Bayi Meghan memiliki berat sekira 3,2 kilogram.

"Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Yang Mulia, Duke dan Duchess of Sussex menyambut anak sulung mereka pada pagi hari tanggal 6 Mei 2019. Putra dari Yang Mulia memiliki berat 7 pon 3 ons.

Duchess dan bayinya, keduanya sehat dan baik-baik saja, dan pasangan ini berterima kasih kepada masyarakat atas kegembiraan dan dukungan selama waktu yang sangat istimewa ini dalam hidup mereka".

Berita kelahiran bayi kerajaan yang langsung menduduki posisi antrian ke-tujuh, pewaris tahta monarki Inggris ini disebutkan lebih lanjut akhirnya dipublikasikan ke khalayak setelah sang nenek buyut, Ratu Elizabeth II dan para anggota keluarga kerajaan lainnya telah diberitahu.

Nantinya, sehubungan dengan kelahiran cicit ke-delapan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip ini akan disebarkan melalui pengumuman kertas tradisional, yang akan dipajang di sebuah papan easel yang ditempatkan di halaman luar Istana Buckingham. Pengumuman ini akan lengkap memuat informasi seputar putra pertama Meghan dan Harry tersebut, yakni jenis kelamin, berat badan, dan waktu kelahiran.

Sementara itu, saat proses melahirkan selain ditemani oleh sang suami, wanita 37 tahun tersebut kemungkinan juga didampingi sang ibunda, Doria Ragland yang memang sudah setia mendampingi Meghan semenjak hamil.

Di sisi lain, sang kakek-nenek, Pangeran Charles dan Camilla dijadwalkan kemungkinan akan menjadi salah satu tamu pertama yang menjenguk Meghan dan bayinya. Sedangkan Ratu kemungkinan akan menerapkan cara yang sama kepada Meghan, ketika ia mengunjungi Kate saat melahirkan yakni lebih memilih berkunjung ketika cucu menantunya tersebut sudah kembali beristirahat di kediaman pribadi, sekitar dua sampai tiga hari pasca melahirkan.

(tam)