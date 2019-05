KELAHIRAN bayi dari pasangan Pangeran Harry dan Meghan Markle menjadi kabar gembira untuk banyak orang. Tidak hanya untuk rakyat Inggris, tetapi juga rakyat dunia yang mencintai keluarga kerajaan yang satu ini.

Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan bobot lahir 3,26 kg tersebut lahir dengan sehat dan Meghan Markle diketahui tak mengalami masalah kesehatan sama sekali. Jabang bayi yang belum diketahui nama dan rupanya tersebut langsung menjadi bagian dari pewaris tahta monarki Inggris.

Sampai sekarang Markle dan Pangeran Harry tidak membagikan momen bahagia ini ke publik dengan foto bersama. Sang bayi masih disembuyikan di tempat yang mereka anggap aman dan belum ada statement dari Markle sendiri.

Hal ini sangat berbeda dengan tradisi keluarga kakak iparnya, Kate Middleton dan Pangeran William. Pasangan ini menerapkan tradisi kerajaan Inggris di mana pasca melahirkan, mereka langsung 'go public' dan memberitahu seperti apa rupa dari baby royal yang baru saja dilahirkan. Tahun lalu, keluarga ini pun tersenyum di tangga rumah sakit hanya 7 jam setelah Pangeran Louis dilahirkan.

Lalu, apa alasan Markle dan Pangeran Harry 'melanggar' tradisi kerajaan Inggirs?

Ternyata, pengalaman kakak iparnya, Kate Middleton, menjadi pelajaran berharga untuk Meghan Markle dan Pangeran Harry. Kate Middleton, yang muncul di setiap kelahirannya dengan berpakaian bagus, dengan tampilan sangat profesional, dan dengan sedikit tanda bekas melahirkan bayi, dikritik beberapa pihak karena menetapkan standar yang tidak realistis untuk ibu-ibu lain, seperti catatan Rachel Epstein di Marie Claire, dikutip Vox, Selasa (7/5/2019).

Foto pasca melahirkan di rumah sakit mungkin bukan pilihan mereka juga, namun tradisi ini memang sudah dibangun di kerajaan Inggris, menurut Vanity Fair.

Tetapi, tradisi tersebut menjadi 'racun' untuk pasangan lain yang mana mereka, khususnya si ibu, harus bisa tampil sangat sempurna setelah dia melahirkan. Bagaimana pun caranya.

Menurut Dr. Randi Hutter Epstein, penulis yang tinggal di Yale School of Medicine dan penulis Get Me Out: A History of Childbirth dari Garden of Eden ke Sperm Bank, hal ini memberi tekanan tersendiri bagi si ibu yang mana dia harus sebisa mungkin tampil sempurna beberapa jam setelah melahirkan. Padahal ini hal yang tidak penting!

"Ini adalah tekanan bodoh yang diberikan pada perempuan," kata Epstein. "Anda harus menjadi ibu yang sempurna, orang karier yang sempurna, fisik yang sempurna."

Dengan mendobrak tradisi keluarga kerajaan, Meghan Markle mungkin telah menciptakan ruang baru bagi perempuan yang kurang terkenal untuk menghindari posting foto Instagram pasca melahirkan. "Dia mengalaminya (melahirkan bayi pertama, Red) dengan cara yang sangat intim," kata Epstein, "Dan mungkin itu akan membuat orang menghargai privasi dirinya."

Jadi, ini bukan Meghan Markle melanggar tradisi kerajaan, tetapi lebih kepada menghilangkan tekanan pada ibu yang baru saja melahirkan untuk bisa tampil sempurna, bagaimana pun caranya!

