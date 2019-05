Meghan Markle melahirkan pada Senin, 6 Mei 2019. Momen kelahirkan baby boy adalah momen menegangkan sekaligus membahagiakan bagi pasangan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Momen kelahiran anak pertama Meghan Markle yang berjenis kelamin laki-laki memang sangat dinanti-nantikan. Tentunya Meghan dan Harry sebagai orangtua, berkeinginan untuk tetap menjaga privasi seputar kelahiran anak pertamanya ini.

Demi menjaga privasi seputar Meghan Markle melahirkan sang putra, pasangan Harry dan Meghan tidak ragu untuk mematahkan salah satu tradisi kerajaan yakni royal baby. Contohnya adalah, Meghan dan Harry yang tidak memakai format penulisan pengumuman yang dipajang di papan kuda dan ditempatkan di halaman Istana Buckingham.

Bedahal saat Kate Middleton melahirkan yang mengumumkan resmi Pangeran Louis di keluarga kerajaan Inggris.Sebagaimana disitat Hellomagazine, Selasa (7/5/2019) format penulisan Meghan Markle melahirkan anak pertama terlihat pengumumannya tidak menyertakan tanda tangan resmi dari tim medis, para dokter yang menangani proses melahirkan sang Duchess. Pengumuman hanya berisi pernyataan waktu sang bayi lahir, dan kondisi kesehatan Meghan dan putra pertamanya tersebut.

“The Queen and the Royal Family are delighted at the news that Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526am today. Her Royal Highness and her child are both doing well,” bunyi pengumuman resmi yang ditempelkan di papan kuda-kuda resmi Istana Buckingham.

Berbeda dengan format penulisan pengumuman saat Kate melahirkan anak ketiganya, Pangeran Louis pada April 2018 silam. Di mana dalam pengumuman milik Kate tersebut, terdapat pula tanda tangan resmi dari empat orang dokter, termasuk di antaranya Dr. Guy Thorpe-Beeston, dan Dr. Alan Farthing, yang menangani Kate ketika melahirkan Putri Charlotte dan Pangeran Louis di ruang bersalin.

Sementara itu, pengumuman resmi tentang Meghan Markle melahirkan anak pertama dari Istana Buckingham, hanya dipajang di papan kuda. Dibawa oleh dua footmen, Stephen Kelly dan Sarah Thompson yang mengangkut easel emas tersebut kemudian diikuti oleh buletin dalam bingkai kayu.

Tidak hanya itu, sehubungan dengan lahirnya cicit ke-delapan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip tersebut, bendera Union Jack di Istana juga diturunkan dan diganti dengan ukuran yang lebih besar.

(ren)