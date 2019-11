SERIAL televisi Game of Thrones telah menjadi topik hangat sejak tahun rilis pertamanya yaitu tahun 2011. Serial ini juga merupakan serial dengan sinematografi yang sangat baik.

Para pemainnya pun mampu membawakan peran di Game of Thrones sesuai dengan karakter yang ada di dalam buku karya George RR Martin. Seperti Sophie Turner, yang harus selalu mewarnai rambutnya beberapa kali per minggu agar memiliki rambut merah Sana Stark.

Selain warna, gaya rambut para karakter di Game of Thrones ini juga sangat menarik perhatian penontonnya. Okezone melansir The List, inilah 4 gaya rambut karakter Game of Thrones yang simpel dan cocok untuk ditiru!

1. Rambut berliku Margaery

Karakter Natalie Dormer, Margaery, memiliki rambut yang bagus. Dengan rambut panjang dan sedikit bergelombang, Margaery selalu diberikan tatanan rambut yang sederhana namun terlihat seakan-akan sangat rumit untuk membuatnya.

Jika kamu ingin memiliki rambut seperti Margaery, setelah melakukan proses pengeringan rambut, kamu bisa membuatnya ikal dengan curling iron dan sisir ikal. Kemudian, ambil satu bagian rambut dari satu sisi dan putar menjauh dari wajah Anda, kencangkan helai rambut dengan jepit rambut.

Selanjutnya, putar rambut dan gulung menjadi bentuk sanggul. Ulangi langkah ini untuk membuat sanggul kedua dengan rambut dari sisi yang lain, dan atur dengan hairspray.

2. Kepang liar Ygritte

Jika warna rambut merah Ygritte yang berapi-api tidak cukup mengagumkan, Wilding yang diperankan oleh Rose Leslie ini juga mengguncang beberapa gaya rambut kepang selama berada di serial tersebut. Untuk mendapatkan tatanan rambut Wilding, sebaiknya jangan dulu sisir rambut agar memberikan efek kusut.

Mulai dari garis rambut, tarik untaian dari bagian atas kepala dan kencangkan dengan karet gelang. Setelah selesai mengikat ekor kuda kecil, kamu dapat mulai mengepang rambut sampai ke ujung.

Setelah kepangan pertama selesai, dilanjutkan dengan mengepang satu bagian kecil di setiap sisi kepala. Kemudian, kencangkan bersama-sama dengan karet gelang di bagian tengah kepala dan biarkan ujungnya longgar dan berantakan dengan melepaskan elastis awal. Kalau kamu meniru karakter Ygritte di Game of Thrones ini, maka kamu akan terlihat lebih liar.

3. Rambut mengalir Cersei Di awal musim GoT, Cersei sering membiarkan rambut emasnya ke terurai dan kadang-kadang menatanya dalam beberapa kepang halus. Ini tentu tidak bisa yang menghentikan kalian yang berambut panjang untuk mencobanya. Untuk langkah awal, semprot rambut dan kemudian gulung rambut dengan alat pengeriting, pastikan untuk memutar setiap bagian kecil rambut. Setelah selesai menambahkan beberapa gelombang, mulailah mengepang. Di kedua sisi bagian tengah, kepang satu bagian kecil rambut mulai dari garis rambut dan kembalikan ke bagian atas kepala lalu ikat dengan pita. Bungkus satu bagian kecil rambut di sekitar pita dan kencangkan di tempat dengan jepit rambut. Tampilan ini akan menjadi lebih sempurna dengan menyemprotkan hairspray di akhir. 4. Rambut gelombang Daenerys Daenerys bisa dibilang sebagai ratu rambut Game of Thrones. Emilia Clarke, yang memiliki rambut brunette asli, memilih untuk menggunakan wig saat dirinya memerankan karakter Mother of Dragons ini. Dany menampilkan rambutnya secara berbeda sepanjang seri dan terus meminjam inspirasi rambut dari Dothraki. Untuk mendapatkan gaya rambut Daenerys, kamu perlu menggunakan alat pengeriting mousse atau semprotkan ke rambut terlebih dahulu sebelum menggunakan alat pengeriting rambut. Setelah menggulung rambut menjadi beberapa bagian, sikat rambut menggunakan serum untuk menghindari rambut kusut. Kemudian, ambil sebagian kecil rambut dari atas satu telinga, putar, dan kencangkan kembali dengan jepit. Mudah, peasy, dan cantik. (MRT)