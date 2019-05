PANGERAN Harry dan Meghan Markle akhirnya mengumumkan nama bayi pertamanya secara resmi kepada publik. Seperti diketahui, Senin 6 Mei 2019, Duchess of Sussex melahirkan putra pertamanya.

Sebagaimana disitat Hellomagazine, Kamis (9/5/2019) Harry dan Meghan mengumumkan nama bayi melalui pernyataan yang dirilis melalui akun laman Instagram resmi pribadi Meghan dan Harry, “Sussexroyal”.

Hanya beberapa jam setelah keduanya memperkenalkan nama bayi pertama kalinya ke hadapan publik, melalui sesi photocall. Meghan dan Harry ternyata menamai putra pertama mereka ini dengan nama lengkap, “Archie Harrison Mountbatten-Windsor”.

“The Duke and Duchess of Sussex are pleased to announce they have named their first born child: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. This afternoon Their Royal Highnesses introduced Her Majesty The Queen to her eighth great-grandchild at Windsor Castle. The Duke of Edinburgh and The Duchess’ mother were also present for this special occasion,” bunyi keterangan yang tertera dalam foto yang menampilkan Meghan tengah menggendong Archie sembari didampingi Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip, Doria, dan Pangeran Harry.

Disebutkan lebih lanjut, nama bayi Archie sendiri mengandung makna berani dan nyata. Sedangkan Harrison, artinya adalah “Son of Harry”, alias anak laki-laki Harry. Pemilihan nama ini disebutkan didasari oleh alasan sederhana, hanya karena Meghan dan Harry sama-sama menyukai nama tersebut.

Sementara itu, terkait dengan pengumuman nama bayi. Ternyata Meghan dan Harry memilih untuk mengikuti jejak Pangeran William dan Kate Middleton yang mengumumkan nama dari dua anak mereka, Pangeran George dan Putri Charlotte tepat dua hari setelah proses kelahiran.

