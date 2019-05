Pangeran Harry dan Meghan Markle telah mengumumkan nama putra mereka yang baru lahir, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Secara mengejutkan, pasangan ini memilih untuk tidak menggunakan gelar kerajaan untuk anak sulung mereka.

Archie bisa saja menjadi Earl of Dumbarton atau Lord Archie Mountbatten-Windsor. Tetapi sebaliknya, dia hanya akan menjadi Master Archie Mountbatten-Windsor. Beberapa sumber mengatakan Pangeran Harry dan Meghan Markle memilih untuk tidak menggunakan gelar kehormatan untuk anaknya.

Namun, ketika Pangeran Charles menjadi Raja, Archie akan memenuhi syarat untuk ditata sebagai Pangeran seandainya Harry dan Meghan menginginkan hal tersebut.

Penggemar Kerajaan Inggris mungkin mengharapkan bayi kerajaan untuk mengambil nama ayahnya, Wales, atau bahkan Sussex. Hal ini sama seperti sepupunya Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis telah mengambil nama keluarga Cambridge setelah orangtua mereka, Duke dan Duchess of Cambridge.

Sebaliknya, nama keluarga bayi kerajaan adalah Mountbatten-Windsor sesuai dengan tradisi keluarga. Kembali pada tahun 1960, Ratu dan Pangeran Philip memutuskan bahwa keturunan langsung mereka akan dibedakan dari keluarga kerajaan lainnya, dengan memiliki nama keluarga Mountbatten-Windsor, bukan Windsor. Ini mencerminkan nama keluarga Pangeran Philip.

Nama keluarga Mountbatten-Windsor diberikan kepada bangsawan yang tidak memiliki gelar Pangeran atau Putri atau gaya Royal Highnesses. Karena itu, mengapa Master Archie memiliki nama keluarga.

Harry dan Meghan Markle mengumumkan nama putra mereka di Instagram, dengan berbagi foto sang Ratu yang cantik dengan cucu buyut barunya. "Duke dan Duchess of Sussex dengan senang hati mengumumkan bahwa mereka telah menamai anak mereka yang pertama kali lahir: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Sore ini, mereka memperkenalkan Yang Mulia Ratu kepada cicit Windsor yang kedelapan di Istana. Duke of Edinburgh dan ibu The Duchess juga hadir untuk acara khusus ini. " Sementara Archie berarti benar dan berani, Harrison yang berarti 'putra Harry'.

