Kebahagiaan rasanya tak henti-henti mendatangi Meghan Markle dan Pangeran Harry. Setelah kelahiran putra pertamanya, Archie Harrison Mountbatten-Winsdor, bukan hanya keluarga kerajaan tetapi juga semua orang di seluruh dunia berbahagia untuknya.

Di usia yang baru lima hari, Baby Sussex ini telah mendapatkan banyak sekali hadiah istimewa yang diberikan untuk menyambut kedatangannya. Contohnya saja seperti pada tradisi Royal Gifts Day bulan April lalu, terungkap bahwa Archie Harrison telah menerima total 236 hadiah hanya dalam waktu dua bulan.

Sejak kedatangannya pada hari Senin, 6 Mei 2019, Archie sudah memiliki koleksi buku-buku yang pastinya akan berguna untuk dirinya saat sudah bisa membaca kelak. Oprah Winsfrey memberikan buku-buku yang dipilihkannya sendiri dengan cermat untuk Baby Sussex ini. Tidak hanya sampai situ, sekarang giliran Disney yang memberikan hadiah untuknya.

Seperti yang dilansir dari WomensHealth, Sabtu (11/5/2019) untuk merayakan kelahiran putra pertama Meghan dan Harry, Disney rasanya tidak mau tanggung memberikan hadiah penyambutan. Disney membuat sebuah animasi yang dibuat khusus untuk Archie, Meghan dan Harry. Di dalam video animasi berdurasi 25 detik yang diunggah di Twitter tersebut menampilkan salah satu Karakter Disney yang paling terkenal, Winnie the Pooh.

Hal yang membuatnya semakin istimewa, animasi ini digambar sendiri oleh Disney’s Senior Principal Artist, Kim Raymond. Video singkat yang menghangatkan hati itu menggambarkan Pooh yang sedang berjalan dari One Hundred Acre Wood, hutan yang ada di dalam kartun Winnie the Pooh, menuju Winsdor Castle. Beruang menggemaskan itu terlihat sedang berjalan dan membawa kiriman untuk kerajaan.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special🎨 pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ— Omid Scobie (@scobie) May 9, 2019