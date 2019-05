Para cewek dari zodiak tertentu terkadang suka dibutakan oleh cinta, sering kali mereka melupakan hal-hal lain demi bisa bersama dengan pujaan hati. Pujaan hati tersebut biasanya adalah cowok-cowok yang dianggap nakal atau yang lebih sering disebut sebagai “bad boy”.

Ya, banyak cewek yang mengakui kalau mereka lebih memilih bad boy daripada cowok-cowok tulen. Kenapa ya? Banyak cewek dari zodiak tertentu yang beranggapan kalau cowok nakal itu sangat karismatik dan misterius.

Melansir Timesofindia, Senin (13/5/2019), apakah kamu termasuk ke dalam 5 zodiak yang sangat menyukai cowok-cowok nakal? Yuk disimak!

1. Aries

Orang-orang yang terlahir dengan zodiak ini sangat menyukai tantangan dan tentunya para cowok nakal ini yang bisa memberikan tantangan tersendiri untuk mereka. Jatuh cinta dengan cowok yang memiliki reputasi cukup buruk dari lingkungan sekitar justru membuat hati Aries makin membara.

2. Gemini

Gemini sangat benci dengan kebiasaan yang itu-itu saja, maka dari itu sifat yang tidak bisa diprediksi dari cowok-cowok nakal membuat para cewek-cewek Gemini semakin kepincut. Mereka akan menemukan sifat cowok nakal yang cuek menjadi lebih menarik daripada sifat cowok lain yang menurut mereka membosankan.

3. Scorpio

Zodiak yang dianggap penuh dengan gairah ini pasti akan cepat tergoda dengan yang namanya bad boy. Cewek Scorpio akan lebih merasa tergoda terhadap cowok-cowok yang susah untuk didapatkan, karena mereka tidak suka terlihat sebagai cewek yang rentan dalam hubungan cinta biasa, mereka ingin terlihat kuat dengan menjinakkan cowok-cowok nakal.

4. Sagitarius

Sagitarius adalah seorang petualang sejati yang menyukai berbagai tantangan. Terbiasa bergaul dan berteman dengan orang-orang keren dan populer, tentunya bad boy yang juga identik dengan popularitas bisa dengan mudah meluluhkan hati cewek Sagitarius. Apalagi dengan sifat misterius dari cowok nakal ini akan semakin membuat mereka merasa tertantang.

5. Aquarius

Cewek yang memiliki zodiak ini terkenal dengan kepintarannya, cara mereka berpikir yang out of the box dan rasa tertarik mereka dengan orang yang terlihat berbeda. Jadi kalau ada seorang cowok berambut merah terang dengan jaket kulit dan kuping ditindik yang membuat dirinya terlihat berbeda dengan cowok lain yang berpenampilan rapi, maka kemungkinan besar sang Aquarius akan jatuh hati. Mereka merasa para cowok nakal ini sangat cocok untuk mereka.

(tam)