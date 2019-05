PASANGAN Nana Mirdad dan Andrew White kerap tampil romantis di berbagai kesempatan. Bahkan mereka tak segan-segan menunjukkan kemesraannya di depan umum. Maka tak heran jika banyak yang mengidolakan pasangan tersebut karena selalu penuh cinta.

Hari ini keduanya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-13. Melalui Insta Story yang diunggah ke akun pribadi masing-masing, Andrew White diketahui berusaha memberikan hadiah spesial kepada sang istri dengan memasak sesuatu. Nana Mirdad yang memerhatikan kegiatan suaminya tidak diizinkan untuk turun tangan dan hanya disuruh menunggu.

Bahkan, ketika ibu dua anak itu sedang melihat bahan-bahan yang digunakan, sang suami memintanya pergi. “Sayang, kamu ada apa saja di situ? Ada butternut squash, ada sweet potato,” ujar Nana. “It’s a surprise. You have no idea, you find out. Go away,” balas Andrew yang kemudian dibalas, “No, I have to know.”

Namun meskipun pada awalnya bersikukuh tak ingin dibantu, Andrew kemudian memanggil istrinya untuk menanyakan cara menggunakan microwave. Dirinya beralasan jika microwave tersebut baru dibeli dan ia belum pernah mencoba untuk menggunakannya. Mendengar pernyataan sang suami, Nana hanya bisa tertawa sambil meledek.

Usaha Andrew untuk memberikan sesuatu yang spesial tak tanggung-tanggung. Dia sendiri yang membeli bahan-bahan untuk diolah. Tentu ini menambah kebahagiaan Nana. “Dia belanja sendiri loh tadi.. hahaha..,” tulis keterangan dalam salah satu video. Kemudian video selanjutnya memperlihatkan lamb yang telah dibumbu beserta bahan-bahan lainnya yang siap dimasukkan ke oven.

Dua jam kemudian, masakan yang ternyata Lamb Roast itu telah matang. Andrew White pun langsung menyajikannya ke hadapan sang istri. Bahkan dia menyiapkan meja khusus untuk mereka berdua. “Nice and juicy lamb roast anniversary dinner @nanamirdad_,” tulisnya dalam keterangan sebuah video.

(ren)