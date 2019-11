Kedekatan antara bapak dan anak selalu ditunjukkan oleh Gading Marten dan Gempita. Mereka selalu pamer kekompakan dalam setiap kegiatan, salah satunya saat olahraga.

Meskipun Gempi sangat jarang menghabiskan waktu dengan kedua orangtuanya, dia selalu tetap ada untuk Gading Marten dan Gisella. Ketika waktunya dihabiskan bareng sang papa, seolah publik dibikin meleleh.

Okezone bakal merangkum lima momen manis yang dipamerkan antara Gading Marten dan putrinya yang menggemaskan itu. Diintip dari Instagram pribadinya @gadiiing, berikut ulasan selengkapnya.

Gempi duduk di punggung Papa Gading saat push up

Saat Gading Marten push up, Gempi pun masih lengket. Dengan ekspresi gemas, Gempi menemani sang papa saat olahraga. Jadinya Gading tambah semangat push up den. So sweet banget mereka!

Serunya berenang bareng Saat berduaan, banyak hal yang dilakukan termasuk berenang bareng. Gading dan Gempi tampak ceria karena bisa quality time. Rasanya dunia milik mereka berdua saking senangnya! Rayakan ulang tahun bareng Gempi ikut merayakan ulang tahun sang papa, tepatnya mereka tiup lilin bareng. Yang bikin meleleh adalah Gempi memberi sang papa kado ulang tahun berupa sneakers mahal. Kece banget ya mereka! Pergi dinner bareng Kebersamaan Gading dan Gempi tak cukup di situ. Mereka pun pergi ke restoran berdua untuk makan malam bareng. Astaga, anak dan bapak ini tambah mesra! Asyik bercanda bareng Gading dan Gempi lagi-lagi bikin orang lain iri. Kekompakan mereka rasanya tak pernah habis. Gading begitu dekat dengan Gempi, sampai mereka bercanda sepanjang hari. Cute banget sih!