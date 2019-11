View this post on Instagram

πŸ˜ŠπŸ’› hampir 8 tahun foto keluarga berdua terus πŸ˜‚ .. gak bosen?? Gak sama sekali alhamdulillah, makin mengenal Allah makin bersyukur dan ikhlas apapun yang Allah takdirkan, kebahagiaan bukan berarti selalu memiliki apa yang kita inginkan .. kita akan terus merasa kurang ketika kita tidak memiliki rasa syukur πŸ€— dan sebaliknya.. kita akan terus Bahagia ketika hati kita lapang , tenang dan ikhlas dengan apapun yang Allah takdirkan ... Alhamdulillah kita punya pemikiran yang sejalanπŸ€— β€œkenapa hanya karena satu keinginan yg belum dikabulkan kita melupakan berjuta nikmat yang Allah berikan , bahkan beberapa kali kita nangis berdua karna bingung 😒bukan karna nangis minta anak .. tapi nangis kenapa Allah baik banget sama kita ?? Dosa kita banyak .. tapi kenapa dari sekian banyak orang baik dan kita yang pendosa .. Allah lembutkan hati kita dengan hidayah NYA , nikmat yang sesungguhnya adalah ketika bisa bersama bersujud , berdoa dan menangis meminta agar Allah tetapkan nikmat Iman dan tidak pergi ..😭 β€œ hidup akan terasa sangat indah dan ringan ketika kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah beri.. #Allahuakbar