SELAIN bisnis fesyen, tampaknya memang industri bisnis kecantikan banyak menggoda untuk dilirik para selebriti dunia. Sebut saja seperti Rihanna, Britney Spears, Selena Gomez Gwen Stefani, dan yang terbaru Justin Bieber.

Sebagaimana dikutip Foxnews, Rabu (22/5/2019) penyanyi terkenal, Justin Bieber mengumumkan ia akan merilis produk deodorant. Hal ini terungkap melalui unggahan Justin sendiri ke dalam laman Instagram pribadinya, bahwa ia adalah wajah baru dari lini produk deodoran alami, Schmidt.

“Ready for Here + Now… new collab coming this Fall with @schmidtsnaturals,” tulis Justin sebagai keterangan potret foto dirinya yang tengah bertelanjang dada.

Menurut laporan dari People, deodoran Justin, ‘Here + Now’ akan dirilis pada musim semi mendatang. Deodoran ala Justin ini sendiri dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami, bersifat vegan, tidak menggunakan unsur hewani dalam proses pembuatannya (cruelty-free) dan dibuat dengan semua bahan berbasis nabati.

Tidak hanya itu, bahkan kabarnya penyanyi 25 tahun itu juga ikut terjun langsung untuk merancang label artwork dan merumuskan aroma deodorarnt ini sendiri. Begitu juga dengan nama, yang merujuk pada perubahan positif dan keterbukaan dari sosok Justin Bieber tentang isu kesehatan jiwa.

Menurut Michael Cammarata selaku pendiri dan CEO Schmidt, produk deodoran dari Justin Bieber ini lebih dari sekadar deodoran biasa. “Ini lebih dari sekedar deodoran, ini tentang pilihan kecil, tetapi disengaja yang kita buat setiap hari yang membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih sehat, secara mental dan fisik,” ujar Michael Cammarata.

