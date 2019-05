JAKARTA - Memperingati Hari Kartini, Wavemaker Indonesia menyelenggarakan program “Walk The Talk” untuk level senior ‘Women of Wavemaker’ (para wanita sukses yang bekerja di Wavemaker) di Hotel The Hermimtage, Jakarta pada Selasa 30 April 2019. “Walk the Talk’ adalah sebuah gerakan besar untuk kesetaraan yang dilaksanakan secara global oleh Group M dan WPP, yang secara positif telah mempengaruhi kehidupan ratusan wanita di grup ini.

Walk The Talk lebih dari sebuah program kepemimpinan, karena berhubungan dengan ‘whole self’ (keseluruhan diri) dan melihat bahwa, demi mencapai potensi terbesar sebagai wanita sukses, harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan, dengan membawa energi dan pemenuhan potensi diri.

Sebanyak 25 peserta ‘Women of Wavemaker’ mendapatkan kesempatan untuk terinspirasi dari para pemimpin hebat di industri media dan marketing selama program Walk the Talk Indonesia. Mereka berbagi pengalaman pribadi dan professional, mulai dari rintangan terbesar selama karir dan bagaimana mengatasinya melalui pemilihan keputusan yang merubah jalur karir mereka.

Program ini dihadiri oleh Kanti Mirdianti (Head of Sales & Marketing MNC Group), Sabrina Kharisanti (Managing Director PT So Good Food), Mutia Nandika (Head of Sales & Marketing Emtek Group), dan Seruni Andres (Operation Director of PT Tempo Promosi).

Kanti mengisahkan perjalanan karirnya di industri televisi. Dia bekerja di berbagai divisi di beberapa stasiun televisi, mulai dari sales, programming dan saat ini mengepalai tim sales & marketing team MNC group. Dia berpindah dari satu divisi ke divisi lain mengikuti naluri untuk mengatasi lebih banyak tantangan dalam berkarir. Secara keseluruhan, pesan paling penting darinya bahwa harus selalu belajar dan menantang diri sendiri, selain menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi.

"Keluarga harus selalu menjadi prioritas, bahkan jika sedang mengejar pengembangan karir," urainya.

Lain lagi dengan Sabrina. Dia mengaku setelah lulus dari bidang finance di universitas, ingin bekerja di perusahaandi bidang FMCG dan membangun sebuah brand. Kesempatan datang untuk bekerja di Frisian Flag sebagai brand manager. Namun setelah bekerja untuk perusahaan multi-nasional tersebut, dia memilih mencari tantangan baru lalu mengambil resiko dengan berpindah ke sebuah perusahaan lokal untuk menciptakan brand yang mendunia. Terbukti, dia meninggalkan warisan di Mayora & Kapal Api dalam membangun langkah-langkah perusahaan untuk mendunia. Mulai dari Mayora, Kapal Api, dan saat ini di Japfa, dia selalu tertantang untuk membangung bisnis dan meninggalkan warisan untuk memastikan perusahaan tersebut akan tetap berjalan dengan baik, bahkan tanpa dirinya.

"Saya percaya bahwa kita harus selalu punya mimpi besar “dream big”; Menciptakan milestones untuk bisa pada akhirnya mencapai tujuan pada mimpi yang dicita-citakan. Selangkah demi selangkah “One step at a time”. Tidak pernah takut, dan selalu berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup," ujarnya.

Kisah lainnya disampaikan oleh Mutia, yang saat ini menjabat sebagai Sales & Marketing Director di Grup EMTEK. Dia memulai karirnya sebagai reporter berita di RCTI. Setelah melewati 3 tahun pengalaman penugasan liputan/reportase politik, kriminal, ekonomi yang intensif keluar kota, termasuk pengalaman sebulan penuh menjadi team reportasi batch pertama media saat Tsunami di Aceh, Mutia memutuskan mencari pekerjaan baru di bidang lain. Saat itu dia baru berkeluarga dan mencanangkan program anak sehingga tak memungkikan bila bekerja sebagai reporter dengan jadwal liputan yang padat. Mutia akhirnya mencoba bidang sales & marketing, dan ternyata dia mencintainya. Mimpinya ketika itu untuk bekerja di perusaan global dan bekerja sebagai seorang ekspatriat. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan untuk bekerja dengan Microsoft & Google, sebelum pindah ke EMTEK. Dengan pengalamannya membangun Google Indonesia dari hanya 7 orang menjadi 30 orang, dia mengambil tantangan yang diberikan EMTEK untuk membangun grup media yang relevan dengan kondisi terkini.

Selanjutnya, Seruni Andres yang saat ini menjabat sebagai Operation Director of PT Tempo Promosi. Dia memulai karirnya sebagai penyiar radio di Semarang saat masih di bangku kuliah. Saat lulus, dia mengambil kesempatan bekerja di Matari (perusahaan periklanan terbesar di Indonesia saat itu) di Jakarta. Dia ingin lebih dari itu. Dari seorang radio buyer, dia belajar mengenai TV buying dan saat merasa sudah menguasainya, Seruni menantang dirinya sendiri untuk bekerja di agensi multi-nasional. Seruni mendapatkan kesempatan untuk belajar di Mindshare dan mempelajari lebih banyak hal dari para ahli di industri itu. Dia mendapatkan penawaran dari Tempo Promosi untuk menjadi seorang media manager yang diambil untuk mempelajari lebih banyak hal dari sisi lainnya industri ini.

Dia berusaha keras beradaptasi dengan proses dan sistem di Tempo dan mencoba untuk membuatnya lebih baik lagi. Kemudian dia mendapatkan kesempatan besar menjadi Investment Director di Mindshare untuk menangani sepertiga dari budget media di industri tersebut. Seruni berfikir hanya ada dua kemungkinan dalam kesempatan tersebut, yakni gagal atau berhasil; dan dia langsung mengambilnya. Dia mempersiapkan dirinya untuk gagal, namun dia melakukan yang terbaik untuk sukses. Dengan dukungan dari keluarga dan kawan-kawan, dia berhasil melakukannya. Kemudian dia kembali mendapatkan kesempatan di grup Tempo, di mana dia mempimpin divisi Tempo Promosi hingga saat ini.

Semua panelis memberikan banyak pembelajaran bahwa hal yang paling penting sukses adalah terus belajar, terus menantang diri dan punya mimpi besar. Karena senyaman apapun di pekerjaan sekarang, akan selalu ada tantangan di luar sana untuk dihadapi. Tantangan ini akan membantu menjadi lebih kuat dan lebih berani dalam segala aspek kehidupan. Percaya diri akan menjadi kekuatan terbesar dalam hidup seorang wanita sukses.

#WomenOfWavemaker #HariKartini #WomenEmpowerment #WavemakerIndonesia #BoldMoves #BiggerGame #WeWalkTheTalk #WalkTheTalkIndonesia

(ris)