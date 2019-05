MEMBACA zodiak rupanya tak cuma bisa menebak karakter seseorang. Tapi penyesuaian tipikal make-up terhadap karakter dan aplikasi warna berdasarkan zodiak bisa jadi inspirasi dalam merias diri, khususnya bagi wanita.

Menurut peramal Stefanie Iris Weiss, masing-masing zodiak mempunyai karakter dan kepribadian berbeda-beda. Namun, ada beberapa zodiak yang memiliki kecenderungan hampir sama.

“Ada beberapa warna yang akan membuat aura semakin keluar apabila disesuaikan dengan zodiak seseorang. Hal ini kemudian diaplikasikan pada pemilihan warna make-up,”ujar Weiss, dilansir Allure.

Taurus, misalnya, menurut Weiss, orang yang lahir di 20 April-20 Mei ini biasanya memiliki karakter yang praktis sehingga cenderung memilih warna dengan tone netral. Orang berzodiak Taurus juga biasanya tidak suka tampil berlebihan dan lebih nyaman dengan warna netral, seperti nude atau coklat. Karena itu, make-up artist Erin Parsons lebih banyak menggunakan warna cokelat pada semburat mata dan warna nude pada bibir.

“Untuk riasan mata, saya menggunakan Make Up For Ever Artist Shadow in M-738 yang dikombinasikan dengan Stila Smudge Stick Waterproof Eye Liner in Light Turquoise,” sebut Parsons.

Berbeda dengan Taurus yang lebih memilih warna netral, Gemini dengan karakteristik yang m o ody biasanya cenderung lebih memilih warna yang membuat wajah unik, misalnya biru atau ungu. Permainan warna make - up juga menjadi pilihan perempuan berzodiak Aries. Menurut Parsons, warna lipstik fuchsia atau merah dapat menonjolkan sisi feminin sekaligus provokatif Aries. Terkenal sebagai zodiak yang sensitif, orang berzodiak Cancer biasanya harus berusaha lebih mengontrol emosi dengan baik. Karena itu, warna-warna cerah tapi lembut dapat menjadi alternatif untuk menampilkan sisi tenang dan rileks Cancer.

“Sapukan eyeshadow putih dari Urban Decay Moondust Eyeshadow in Moonspoon, kemudian oleskan lipstik matte yang senada dengan warna bibir, misalnya dari MAC Lipstick in Freckletone,” ujar Parsons. Berbanding terbalik dengan Cancer, Leo adalah zodiak yang menikmati menjadi pusat perhatian. Zodiak dengan lambang singa ini, menurut Weiss, mampu mengontrol dan membawa diri dengan baik. Untuk menjadi pusat perhatian, Leo bisanya tidak ragu memulaskan warna bernuansa emas atau metalik. Weiss menyarankan untuk menggunakan eyeshadow warna emas dengan efek shimery pada kelopak mata.

“Hampir sama dengan Leo yang suka menarik perhatian, orang yang berzodiak Capricorn cenderung menarik perhatian dengan riasan bernuansa mewah. Lipstik merah burgundy dengan eyeshadow warna emas sangat cocok untuk zodiak ini,” ujar Parsons.

Hampir sama dengan Taurus, Virgo, dan Pisces yang cenderung memiliki riasan natural, penampilan keseluruhan orang yang berzodiak Virgo lebih perfeksionis dalam menganalisis suatu produk kecantikan sebelum mencobanya.

Sementara Pisces cenderung lebih romantis dengan pilihan warna lembut. Untuk orang-orang dengan karakter seperti ini, Parsons menyarankan untuk menggunakan eyeshadow abuabu dan sedikit highlighter di bagian dalam mata.

“Kenakan eyeshadow base terlebih dahulu agar riasan terlihat menyatu dengan warna kulit asli. Untuk bibir, pilih warna nude saja,” tutur Parsons. Selanjutnya, perempuan berzodiak Libra cocok memilih warna yang membuat wajah unik, misalnya pink atau ungu. Menurut Weiss, orang berzodiak ini lebih suka bereksperimen dengan warna make - up yang dimiliki sehingga selalu memberikan penampilan unik dan mengesankan. “Zodiak yang satu ini identik dengan keharmonisan dan pada umumnya berpenampilan menarik dengan rasa cinta tinggi. Eyeshadow perpaduan biru, pink , dan putih bisa menjadi pilihan tepat. Untuk warna bibir, imbangi dengan pulasan lipstik pink muda,” ujar Weiss.

Weiss menjelaskan, meskipun memiliki karakter berbeda-beda, sering kali ada kecenderungan sama yang biasanya dimiliki tiap zodiak. Menurutnya, zodiak-zodiak seperti Scorpio, Sagitarius, dan Aquarius cenderung lebih fokus pada riasan mata dibandingkan pulasan bibir. Make - up mata smokey dengan warna gelap yang intens cocok untuk Scorpio yang memiliki karakter misterius. Sementara graphic line pada riasan mata merupakan pilihan yang tepat untuk sosok petualang seperti Sagitarius. “Aquarius memiliki karakter yang menyenangkan, eyeliner biru dan hijau di sudut dalam mata akan memberi kesan ceria,” ujar Parsons.

(dno)