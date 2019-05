Untuk pertama kali pasca pernikahannya, Syahrini dan Luna Maya bertemu di atas panggung yang sama. Pertemuan mereka itu berlangsung di sebuah acara yang diusung oleh salah satu e-commerce ternama Indonesia di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, pada 23 Mei 2019.

Momen ini sontak menarik perhatian netizen Indonesia, meski dalam kesempatan itu keduanya tidak bertegur sapa. Lalu, apa yang membuat Luna Maya terlihat begitu tegar ketika bertemu dengan wanita yang telah menikahi mantannya itu. Apakah ia sudah benar-benar move on?

Untuk menjawab teka-teki ini, Okezone berhasil merangkum 5 tips move on cepat dari kenangan mantan yang mungkin juga diterapkan oleh artis berdarah Indonesia-Austria tersebut. Berikut ulasan lengkapnya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Jumat (24/5/2019).

Hapus semua foto mantan

Masih sulit melupakan mantan karena wajahnya selalu terbayang? Cara paling sederhana adalah dengan menghapus semua foto mereka di semua akun media sosialmu. Singkirkan pula foto-foto yang masih tertata rapi di meja kerja, gadget, dompet, di tembok kamar, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, kamu bisa menghilangkan sedikit demi sedikit kenangan bersama mereka dan meminamalisir rasa rindu.

Donasikan barang pemberian mantan

Saat menjalin hubungan, pacar kamu pasti pernah memberikan hadiah saat kamu berulang tahun, wisuda, atau momen-momen spesial lainnya. Jika tidak tidak tega membuangnya, kamu bisa donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Menyingkirkan benda penuh kenangan bisa membuat hati dan pikiran kamu menjadi lebih lega.

Bikin playlist baru

Setiap pasangan biasanya memiliki lagu favorit yang sering mereka dengarkan bersama. Misalnya lagu dari soundtrack film yang pernah kamu saksikan bersama si mantan, atau lagu-lagu lainnya yang sering mereka putar di dalam mobil saat hendak mengantarkanmu kembali ke rumah. Ubahlah playlist di gagdget dan hindari pula menonton ulang film-film yang pernah Anda saksikan bersama sang mantan agar proses move on bisa berjalan lancar.

Sibukkan diri

Ada yang mengatakan waktu akan menyembuhkan luka. Buang jauh-jauh mindset seperti ini. Mau berapa lagi kamu terjebak dengan kenangan mantan? Waktu kamu sangat berharga bila hanya digunakan untuk meratapi nasib dan mengenang kembali kenangan bersamanya.

Masih banyak pria atau wanita lain yang bisa membuatmu lebih bahagia. Sembari menunggu 'kedatangan' sang pujaan hati, isilah waktu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Misalnya menyibukkan diri dengan hobi atau pekerjaan. Untuk kasus Luna Maya, pasca pernikahan Syahrini-Reino ia memilih untuk melakukan ibadah umrah dan traveling ke sejumlah negara Eropa.

Kurangi komunikasi dengan mantan

Setelah putis dengan mantan, kamu sebaiknya mengurangi komunikasi dengan dia. Jangan terpancing untuk membalas pesan, dm, whatsapp, atau menjawab telpon mereka bila ingin proses move on berjalan lancar. Jika sewaktu-waktu ia mengajak bertemu untuk alasan menjalin tali silaturahmi, tolaklah secara halus, bisa-bisa kamu terjerat tipu muslihatnya. Kalau mau berteman, lakukanlah saat kamu sudah benar-benar move on seperti Luna Maya. Enough is enough, Okezoners!

(hel)