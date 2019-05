INSTAGRAM dan media sosial lain seperti mencipta sebuah budaya kecantikan yang memiliki standar khusus. Semakin Anda mulus di depan kamera dengan warna kulit cerah atau tak kusam, maka Anda akan semakin disukai netizen.

Namun, sayangnya standar yang terbentuk tanpa sengaja ini menimbulkan kesalahpahaman bagi sebagian perempuan. Itu kenapa akhirnya banyak perempuan rela suntik putih atau melakukan treatment kecantikan tapi memaksakan keadaan. Standar cantik ini pun menekan mereka para perempuan yang terlahir dengan warna kulit gelap atau memiliki tubuh gemuk.

Tapi, curhatan @rerhea_ ini mungkin bisa menyadarkan kalian semua kalau cantik itu tidak selalu mereka yang berkulit putih dan memiliki bulu mata lentik, atau punya hidung yang mancung.

Letih bersembunyi di balik "filter pencerah" kulit, akhirnya Rhea berani keluar dari "sarangnya" dan menunjukan pada teman-teman di media sosialnya kalau dirinya bangga pada kulitnya yang gelap dan dengan bentuk wajah aslinya seperti yang bisa Anda lihat sendiri di postingan Twitter Rhea.

hello, fuck beauty standard. im hiding behind light filter for a long time, but now, im happy with the color of my skin, the imperfections on my face and im trying to love myself more! from today, i will try my best to embrace myself (w baby steps) 🤪 pic.twitter.com/lXj8uM2dxy— rhea (@rerhea_) May 23, 2019

Dalam cuitannya itu, Rhea menuliskan caption di mana dia mengharapkan netizen di luar sana untuk tidak meghakimi mereka yang memiliki warna kulit gelap. Dia juga berharap netizen menghilangkan standar kecantikan yang tumbuh subur di media sosial.

"Hello, f*ck beauty standard. I'm hiding behind light filter for a long time, but now, im happy with the color of my skin, the imperfections on my face, and im trying to love myself more! from today, i will try my best to embrace myself (w baby steps) 🤪" tulis Rhea.

Postingan Rhea selanjutnya ialah dia coba mengingatkan kembali makna cantik dan bagaimana semua oranv bisa bangga dengan apa yang mereka miliki tanpa takut terintimidasi atau tersingkirkan dari lingkungan sosial karena Anda berbeda dari kebanyakan orang.

"FRIENDLY REMINDER Beauty is about being comfortable in your own skin. it is about knowing and accepting who you really are," tambahnya.

Cuitan Rhea ini kemudian jadi pusat perhatian netizen di Twitter. Sampai berita ini dipublish Okezone, sudah ada 2.502 netizen yang membagikan ulang dan ada 4.351 yang menyukai postingan gadis yang satu ini.

Respon netizen pun kebanyakan bangga dengan keberanian Rhea menunjukan foto asli wajahnya. Bahkan, beberapa netizen menyanjung kecantikan wajah asli Rhea. Seperti yang dilakukan selebtweet @DiajengLrst, "Wish i have that perfect eyebrows and beauty lip color like yours too so i can embrace myself more," tulisnya.

Selain itu, ada juga komentar lain yang membuat Rhea semakin percaya diri tentang kecantikan. Seperti komen @tapidimas ini, "Saya bangga dengan kamu karna kecantikan alamimu sudah diperlihatkan, masih banyak perempuan yang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri padahal di mata orang-orang dia terlihat begitu cantik atau manis. Karena cantik itu bukan sekedar fisik, melainkan sifat dan kejujuranmu," tambahnya.

