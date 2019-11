PULASAN make up memang sangat menunjang seorang perempuan untuk tampil cantik. Pastinya Anda semakin percaya diri kalau memulas wajah, terlebih dengan produk make up yang tepat, namun tetap mudah dibawa saat mudik.

Pilih-pilih produk make up yang nyaman untuk Ladies, yang tetap aktif di Hari Lebaran sangat penting dilakukan. Apalagi, jika kamu harus mudik dan tidak bisa membawa banyak barang.

Make Up Artist Aliya Absyi mengatakan, saat silaturahim ke rumah sanak keluarga, kaum hawa butuh make up natural yang sangat mudah diaplikasikan. Beberapa produk make up yang direkomendasikan juga tak banyak.

Perempuan keturunan Arab ini bahkan bisa menjawab rasa penasaran Ladies yang ingin membeli produk make up, kemudian nyaman dipakai saat Hari Kemenangan. Kira-kira nanti Ladies wajib menggunakan make up apa sih?

Concealer

MUA lulusan Puspita Martha International Beauty School itu mengatakan, concealer fungsinya semacam corrector untuk menutipi bekas jerawat atau kantung mata. Dipakai seperlunya saja karena hasilnya akan lebih bagus, dibandingkan cuma pakai foundation saja.

Bedak

Bedak salah satu item produk make up yang wajib dimiliki kaum hawa. Karena dapat menutupi kekurangan kulit wajah, juga menyamakan dengan warna kulit. Pilih bedak yang cocok sesuai tipe kulit Anda. Warna bedaknya juga menjadi hal penting agar hasilnya tetap cantik saat dipoleskan ke wajah.

Perona pipi

"Pakai blush on atau perona pipi secukupnya juga dapat menunjang make up," ungkap Aliya.

Adapun warna blush on yang disukai kaum hawa yakni pink kemerahan, cokelat atau nude, serta warna-warna yang natural dan menempel sempurna di pipi.

Highlighter

Perempuan yang sekolah mengambil program Photographic dan Fashion Make Up Cibtac Diploma ini menuturkan, highlighter juga jadi produk make up yang sering "meracuni" kaum hawa. Karena akan timbul efek putih kinclong, yang dipoleskan ke beberapa bagian wajah. Misalnya adalah tulang pipi, batang hidung dan bagian kening.

Bulu mata palsu Kalau ingin tampil cetar, tak sedikit kaum hawa punya stok bulu mata palsu. Pilih yang ringan dan hasilnya akan menyamai bulu mata aslinya. Pemasangannya juga harus pas dan nyaman, agar Anda bebas bergerak. Maskara Ladies pasti paham dengan fungsi maskara yang bisa menebalkan bagian bulu mata. Cara ini juga efektif dan lebih nyaman, dibandingkan Ladies memakai bulu mata palsu. Banyak produk maskara dengan kriteria waterproof dan tahan hingga lebih 8 jam lamanya. Brow mascara "Item make up wajib lainnya brow mascara, karena bisa dipakai untuk mengisi alis," imbuh Aliya. Buat pemula, membentuk alis yang indah sebenarnya mudah. Cukup ikuti bentuk alis aslinya, lalu diisi dengan brow mascara dengan concealer. Lipstik Bibir yang dipoles dengan lipstik pasti tambah bikin kaum hawa percaya diri tampil di hadapan publik. Banyak jenis lipstik yang lagi hits, misalnya lip cream matte. Biasanya warna lipstik yang disukai dan nyambung dengan busana yang dipakai adalah nude, pink, merah, peach, dan beberapa warna lainnya.