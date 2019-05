ANIMO masyarakat Tanah Air untuk menonton film live action Aladdin terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jadwal tayang di bioskop yang lumayan banyak. Selain itu, banyak pula yang mencari informasi berkaitan dengan film tersebut. Salah satunya tutorial make-up Princess Jasmine.

Tokoh yang diperankan oleh Naomi Scott itu memang mencuri perhatian di film Aladdin. Dirinya memiliki kulit eksotis dan penampilan yang menawan. Beauty vlogger Rachel Goddard melalui channel Youtube pribadinya pun mengunggah sebuah video yang memperlihatkan tutorial makeup Princess Jasmine.

Dalam video berjudul ‘CETAR! MAKEUP ALA PRINCESS JASMINE!’ itu, Rachel diketahui menggunakan produk milik salah satu brand yang bekerja sama dengan Disney. Produk bertajuk ‘A Whole New Look’ itu didesain dengan tema film Aladdin. Rangkaian produknya terdiri dari eyeshadow palette, lipstick, shimmer, blush on, bedak, highlighter, dan lainnya. Ada pula bandana yang dibuat mirip seperti milik Princess Jasmine.

Memulai video tutorial, Rachel mengatakan dia sudah lebih dahulu menggunakan based makeup dan alis. Dengan begitu, dia konsen merias wajah ke bagian lain. Produk yang pertama digunakannya adalah eyeshadow. Menggunakan jari, ia pun mengoleskan eyeshadow berwarna biru ke kelopak mata.

“Karena ini eyeshadow-nya pigmented banget, nah biar enggak ngeblok warnanya jadi harus dibalurin pakai brush,” ujar Rachel seperti yang Okezone kutip, Senin (27/5/2019). Selanjutnya ia memakai eyeshadow berwarna abu-abu di bagian ujung mata dan area crease untuk membuat kesan lebih mendalam. Selain itu, warna tersebut juga bisa memperlihatkan dimensi yang lebih memukau.

“Kunci riasannya Princess Jasmine ini jangan takut main warna,” ucap Rachel. Menurutnya, apabila merasa warnanya terlalu tebal maka bisa dinetralisir menggunakan brush untuk blending warna. Namun, jika merasa warnanya kurang keluar, maka sebaiknya menambahkan eyeshadow secara perlahan. Hal ini dikarenakan eyeshadow yang digunakan pigmented. Selain itu, usahakan jangan sampai memakai eyeshadow hingga ke tulang alis.

“Kalau misalkan sudah terlanjur sampai atas, don’t worry. Pakai saja brush yang bersih terus kaya dihapus, diblend,” terang Rachel. Selanjutnya, ia mengaplikasikan eyeliner pada matanya. Untuk eyeliner, dirinya memilih produk yang ujungnya tajam alias lancip sehingga bisa membuat garis tipis maupun tebal.

“Kali ini makeupnya gue mau bikin yang lebih runcing, yang lebih tegas, dan lebih tebal,” imbuh Rachel. Kemudian dirinya menambahkan eyeshadow berwarna abu-abu di bawah mata. Tak lupa ia mengenakan shimmer di sudut mata bagian dalam.

Setelah selesai merias mata, Rachel melanjutkan tutorial ke bagian pipi. Dirinya menggunakan bronzed untuk bagian tulang pipi. Dijelaskan olehnya, produk tersebut dapat membuat kulit wajah terlihat lebih eksotis.

“Satu trik, kalau sudah pakai bronzed di bagian tulang bawah pipi, jangan dipakaikan bronzer lagi di bagian rahang. Tapi cukup bekas yang tadi di brush dihempaskan ke atas jadi enggak terlalu ngeblok,” terang Rachel. Kemudian dia menggunakan blush on shimmer brick berwarna pink agar terlihat lebih glowing. Tak lupa ia memakai highlighter. Terakhir, produk yang digunakannya adalah lipstik.

Bagaimana? Cukup mudah bukan tutorial makeup Princess Jasmine di film Aladdin. Tertarik untuk mencoba?

(dno)