Karakter tokoh putri ala Disney memang bisa dibilang sukses membius banyak orang, terutama kaum wanita dari berbagai kalangan dan usia. Tidak hanya melekat di benak anak-anak kecil karena rupanya yang cantik, sosok putri ala Disney ini melekat pula di benak para wanita dewasa sebagai memori kenangan indah masa kecil.

Salah satunya sosok Putri Jasmine, dari seri film klasik Aladdin yang mana versi filmnya sudah rilis sejak 24 Mei 2019 lalu. Well, setelah asyik nonton film Aladdin, ada kabar baik bagi kaum Hawa yang ingin terlihat cantik memoles wajah dengan gaya make-up ala Putri Jasmine.

Pasalnya, seperti dilapor Teenvogue, Senin (27/5/2019) salah satu lini kosmetik ternama dunia, MAC baru saja merilis spesial set koleksi make-up Aladdin.

Set koleksi spesial film Aladdin ini diumumkan langsung oleh lini kosmetik yang didirikan di Toronto melalui akun laman Instagram resminya bertepatan dengan perilisan film Aladdin.

Dengan meng-highlight di gaya konsep smoky metallics dan shades warna gurun pasir, koleksi make-up Aladdin dari MAC ini terdiri dari 13 piece. Mulai dari berbagai lipstik dan lipglass, blush-on, eye palette, dan eyeliner. Untuk harga, satu set koleksi spesial Aladdin yang diberi nama ‘Collector's Vault’ ini dibanderol seharga USD310 atau kurang lebih Rp4,4 juta.

Mengingat ini adalah koleksi cantik menyambut animo film real-version Aladdin, setiap produk make-up dalam koleksi ini diberi nama yang berkaitan dengan film klasik Disney ini. Misalnya untuk produk lipstik yang dijual seharga USD20 atau sekira Rp287 ribu, ada ‘Whole New World’, ‘Friend Like Me’, ‘Princess Incognito’, dan ‘Rajah’.

Sedangkan untuk lipsglass, ada ’Diamond in the Rough’, ‘Magic Carpet Ride’ dan ‘Jewels on Jewels’ dijual seharga USD19 atau kurang lebih Rp273 ribu per satu item. Sedangkan lipgloss beraksen glitter, ‘Crystal Glaze Gloss Wish’ dijual seharga USD24 atau sekira Rp345 ribu.

Selain itu, ada produk powder blush "Your Wish Is My Command’ seharga USD35 atau kurang lebih Rp503.291. Hingga palatte untuk riasan mata, ‘Eyeshadow X 9: Princess Jasmine’ yang juga dijual dengan harga yang sama.

Untuk Anda yang berminat akan set make-up koleksi spesial MAC x Aladdin ini tampaknya harus segera bergegas. Mengingat koleksi ini hanya tersedia dalam waktu yang terbatas.