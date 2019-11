FILM besutan Disney, Aladdin, menjadi perhatian dunia. Disutradarai Guy Ritchie, film ini mengadaptasi film animasi legendaris khas Timur Tengah. Princess Jasmine yang diperankan Naomi Scott pun banyak dipuji penggemar film.

Karakter Jasmine yang ada dalam dirinya dianggap tak berlebihan dan tentu wajahnya menjadi begitu cantik khas putri di negeri padang pasir. Kecantikan Princess Jasmine juga yang kemudian menginspirasi Make-up Enthusiast Tasya Farasya untuk bisa berdandan semirip karakter tersebut. Dibantu Make-up Artist Petty Kaligis, Taysa diubah semirip mungkin dengan sang puteri.

So, seperti apa proses perubahan tersebut dan bagaimana step-by-stepnya? Diintip Okezone dari channel Youtube Tasya Farasya, berikut ulasan lengkapnya khusus untuk Anda

Sebagai permulaan, beberapa orang biasanya akan menggunaan primer sebagai base utama. Namun, Petty memilih Urban Decay All Nighter Long-Lasting Make-up Setting Spray sebagai base-nya. Alasan Petty menggunakan setting spray adalah untuk menahan minyak.

Ini menjadi perhatian penting buat Anda yang wajahnya cenderung berminyak. Tidak ada salahnya mengaplikasikan setting spray supaya nanti hasil total make-up-nya jadi lebih sempurna.

Lalu, tahap selanjutnya adalah mengaplikasikan Embryolisse Lait Creme Concentre Nourishing Mouisturiser. Mouisturiser dipakai untuk memberikan kekenyalan dan kelembapan kulit wajah. "Kalau kulit berminyak, jangan pakai yang ini. Tapi tetap boleh pakai mouisturisier yang tidak berminyak," kata Petty dalam video.

Masih di tahap primer, Petty kemudian menggunakan Yves Saint Laurent Touche Eclat Blur Primer yang ada glitter gold-nya. Tidak berhenti di situ, untuk mempertebal tampilan ala Princess Jasmine, dia mengaplikasikan primer kembali. Kali ini dia menambahkan Shu Uemura Stage Performer Instant-Glow.

Tasya coba menanyakan apakah memang step-nya itu pakai yang blur dulu baru di-glow-in, Petty menjelaskan kalau tidak ada pakem tertentu. "Sebenernya dipakai apa dulu juga boleh," kata Petty kemudian ketawa diikuti Tasya Farasya.

Obrolan mereka selanjutnya pun membahas apakah primer berlapis ini memengaruhi hasil. "Kalau kita sih ngira, kalau klient biasanya ngerasa cakep-cakep aja. Tapi, kita yang ngerasa, aduh tadi kayak ada yang lupa. Tapi, make-up udah jadi," jawab Petty.

Selanjutnya, Petty mengaplikasikan Cle de Peau Beaute Correcting Cream Veil. Cream ini dipakai Petty untuk penahan air, jadi hasil make-up-nya benar-benar maksimal. Selanjutnya, Petty mengaplikasikan Cle de Peau Beaute Radiant Concealer. "Pakai ini di awal biar kesannya banyak. Wow, banyak banget," celetuknya membuat Tasya tertawa geli.

Namun, tidak seperti biasanya di mana concealer dipakai di bagian tertentu seperti di tengah jidat, bawah mata, batang hidung, dan dagu, Petty menggunakannya di seluruh wajah.

Tahap berikutnya akhirnya masuk ke foundation dan Petty mengaplikasikan Fenty Beauty Pro Filt'r - 260. Ini digunakan untuk membuat finish make-up yang lebih matte. Kemudian, foundation tambahan yang digunakan ialah ramuan khusus Petty yang ditambahkan Makeup Forever Aqua Seal. "Ditambahkan supaya warna foundationnya lebih top-up," singkatnya.

Setelah foundation dirasa cukup, kini waktunya meng-contour wajah. Petty menggunakan E.L.F. Contour Palette. Dia coba meng-contour hidung dengan jarinya sendiri. Petty memberikan sedikit tips, jangan lupa untuk memotong contour di ujung hidung supaya look hidungnya tidak terlalu panjang.

Setelah itu, masuk ke contour pipi. Petty mengawalinya dengan meng-contour rahang dan dia teruskan sampai ke pipi. Tasya menjelaskan kalau teknik ini dipakai untuk menaikan bentuk pipi. Namun, Petty nyeletuk kalau ini digunakan "biar gaya". Bercandanya mereka. Oh iya, jangan lupa di-blend setelahnya, ya.

Ada sedikit saran dari Petty. Supaya hasil contour-nya clean, Anda bisa membersihka area yang tidak di-contour dengam jenis foundation apa pun itu.

Kini masuk ke blush-on. Petty menekankan kalau tehnik mengaplikasikan make-up ini tidak ada aturannya, bebas. Tidak ada yang salah pun tidak ada yang benar. "Kan make-up itu seni," katanya.

Nah, untuk tehnik Petty sendiri, dia mengaplikasikan blush-on di atas contour, jangan terlalu bawah. Tehnik ini juga untuk menyamarkan tegasnya warna contour di wajah.

Berikutnya yang dipakai ialah Nars Radiant Creamy Concealer. Di tahap ini, Petty mengaplikasikan concealer di area yang memang pada umumnya dipakai.

Setelah itu, kini masuk ke step loose powder. Aplikasikan make-up ini ke seluruh bagian wajah, ya, supaya wajahnya semakin clean dan riasan sebelumnya tersamarkan dan hasil akhirnya rapi.

Selanjutnya, Petty menggunakan contour dari MAC Studio Fix Foundation NC45. Petty mengaplikasikannya di bawah rahang dan sisi luar jidat. Kemudian, step berikutnya pakai blush-on dan Petty menggunakan produk dari Thailand, by for you too.

Kemudian pakai Hourglass Ambient Strobe Lighting Powder Incandescent. Dipakai di dagu, hidung, jidat, dan sedikit di bawah mata. Lanjut ke eyeshadow base dan Petty menggunakan Australis. Diaplikasikan di seluruh kelopak mata dan di bottom-line mata.

Setelah tahap itu, langsung ditambahkan eyeshadow cokelat di atas base-nya. Eyeshadow yang dipakai ialah Focallure Eyeshadow Palette. Selanjutnya, Petty mengaplikasikan Shiseido Spots Cover Full Coverage untuk kelopak mata Tasya. Setelah itu pakai eyeshadow glitter silver dan gold di area yang telah ditutupi foundation.

Next, menggunakan eyeliner di bagian dalam mata atas. Setelah Petty mengaplikasikan make-up itu, Tasya 'ngedumel', "Bisa bayangkan kalau Princess Jasmine dandannya kayak gini, si Aladdin-nya keburu naik karpet terbang dan nyari istri yang lain," ucapnya geli.

Jangan lupa mengaplikasikan eyeliner dengan teknik wing. Tahap selanjutnya yaitu menggunakan bulu mata palsu. Sebagai pelengkap, Petty menggunakan pensil eyeliner di bawah bottom-line mata Tasya. "Biar nyata, biar gaya, ceunah," singkat Petty.

Blush-on kembali dipakai untuk menegaskan warna pipi. Ini bisa menjadi cara juga agar wajah terlihat jauh lebih fresh karena saat proses make-up, kadang blush-on tertutupi atau hilang.

Kemudian Petty menggunakan Yves Rocher Automatic Lip Liner. Setelah itu pakai lip liner lanjutan dari Marc Jacobs (P)outliner. Baru kemudian pakai BLP Beauty Lip Coat by Lizzie Parra warna Pumpkin Sorbet. Sebagai penutup, Petty membentuk alis Tasya. Done!

Selamat mencoba meng-recreate looks ini. Tidak ada salahnya, lho, apalagi sekarang film Aladdin sedang booming. Jadi momentumnya pas untuk bergaya ala Princess Jasmine.