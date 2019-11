View this post on Instagram

Idul Fitri adalah saat yg paling baik untuk saling memaafkan. Sungkeman adalah tradisi Jawa yang insya Allah akan terus kami lestarikan. ➖ Eid-al-Fitr is the best time to apologize. Sungkeman is a Javanese tradition that will always be preserved by our family, insya Allah. #family #eidmubarak #idulfitri