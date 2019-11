View this post on Instagram

Rindu... rindu..tawa canda kita, keseharian kita.. namun aku tau memo sudah di tempat yg jauh lebih nikmat dari di dunia dan karenanya walau kami sedih tapi kami ikhlas.. walau kita sekarang berpisah mo aku berdoa agar kelak kita sekeluarga dipersatukan lagi di surga Allah... InsyaAllah Allah mengizinkan kita sekeluarga bersama di dunia dan di akhirat... Amin YRA.. Love You Always Memo...