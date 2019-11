View this post on Instagram

Hari ini, apapun kegiatannya, bajunya baju batik. Kalau mengaku cinta bangsa, yuk kita semua bersedia untuk melestarikan batik sebagai budaya bangsa. “Selamat Hari Batik Nasional, 2 Oktober 2018” ➖ Today, whatever your activity is, let’s wear batik. If you love our nation let’s preserve our heritage. “Happy National Batik Day, October 2, 2018” #HariBatikNasional #NationalBatikDay #almiratunggadewiyudhoyono #airlanggasatriadhiyudhoyono #pancasaktimaharajasayudhoyono #gayatriidaliayudhoyono