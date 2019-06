View this post on Instagram

PAK’E-LOR. Lebaran kemarin menjenguk simbah Ahmadi Suparman, ayahanda dari Ibu. Satunya-satunya simbah yang masih sugeng (hidup). Dari kecil saya biasa memanggil beliau Pak’e Lor. Selain karena rumahnya di bagian utara (daratan tinggi) dari rumah ortu, juga karena kedekatan dengan beliau sedari kecil. Pak’e Lor dan almarhum Mak’e Lor memang sangat dekat dengan cucu-cucunya dan selalu menjadi benteng perlindungan saat dimarahi Bapak atau Ibu. Pak’e Lor dan Mak’e Lor adalah kakek-nenek yang luar biasa bagi para cucunya, juga orang tua yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. Mereka berdua orang yang sangat baik. .. .. Saat nengok Pak’e Lor lebaran kedua kemarin, saya masuk ke kamar beliau. Beliau terbaring sakit karena usia, bukan sakit yang serius. Saya duduk di samping beliau di tempat tidur, sungkem dan mohon doanya seperti biasanya kalau lebaran. Tiba-tiba beliau berubah posisi, dari telentang menjadi miring menghadap ke saya, lalu menjulurkan tangannya untuk memeluk saya. Saya pun memeluk lelaki renta berusia 90 tahun itu. Tak ada suara, tak ada kata-kata. Diam. Saya melantunkan doa untuk kesehatan beliau agar selalu bisa bertemu cucu-cucunya saat lebaran. .. Tuhan berkehendak lain, memanggil beliau pada lebaran ketiga. Saat itu terjadi, posisi saya baru saja sampai kediaman mertua di Banyumas setelah menempuh 8 jam perjalanan dari kampung saya di Salatiga. Rupanya pelukan Pak’e Lor ke saya adalah pertanda kepergian beliau menghadap Penciptanya. Sedih sekali mendengarnya. .. Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Insya Allah Pak’e Lor husnul khotimah, diterima semua amal kebaikannya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Allahummaghfir lahu warhamhu wa’afihi wa’fu anhu. Alfaatihah..