KESADARAN akan paham "Semua perempuan cantik" masih abu-abu. Sebagian orang mengiyakannya, tapi 'beauty standart' masih dipergunakan di media sosial Instagram misalnya. Kurang putih, ulang. Wajah terlihat chubby, ulang.

Memang tidak mudah mengamini "semua perempuan cantik". Terlebih jika lingkungan sosial Anda masih menganggap perempuan cantik itu yang kulitnya putih, langsing, hidung mancung, rambut lurus, atau pernyataan lainnya. Lantas apa yang bisa dilakukan?

Jawabannya sangat sederhana, mencintai diri sendiri. Jika ini dirasa sulit, 3 netizen ini membuktikannya pada Anda kalau perempuan itu benar-benar cantik bila dia bisa mencintai dan menghargai dirinya sendiri. So, berikut kisah singkat mereka yang berhasil Okezone rangkum.

1. @rerhea_





Perempuan ini sempat membuat Twitter heboh dengan postingan foto dia tanpa editing. Sikap itu dia ambil karena Rhena telah letih bersembunyi di balik filter kamera! Postingan dia pun viral hingga berhasil menyita perhatian hampir 11 ribu netizen di Twitter. Dalam postingannya, Rhena mengatakan hal ini;

"Hello, fuck beauty standard. I'm hiding behind light filter for a long time, but now, im happy with the color of my skin, the imperfections on my face, and im trying to love myself more! from today, i will try my best to embrace myself (w baby steps) 🤪" tulis Rhea.

Postingan Rhea selanjutnya ialah dia coba mengingatkan kembali makna cantik dan bagaimana semua oranv bisa bangga dengan apa yang mereka miliki tanpa takut terintimidasi atau tersingkirkan dari lingkungan sosial karena Anda berbeda dari kebanyakan orang.

"FRIENDLY REMINDER"

Beauty is about being comfortable in your own skin. it is about knowing and accepting who you really are," tambah memaknai cantik.

2. @juliabeaugerard Perempuan ini juga menunjukan kebanggaannya yang memiliki warna kulit sawo matang. Dia bahkan tidak segan membagikan keindahan kulitnya tersebut di sosial media. Salah satunya foto ini yang dia bagikan untuk menyemangati Rhena. Di sana, Julia menuliskan caption "WE HAVE A SAME SKINTONE" dan langsung menyita perhatian netizen. Super gorgeous! 3. @niggscib Belum lama ini, Twitter kembali dibuat bangga dengan adanya postingan #positivity. Akun @niggscib yang membagikannya. Di sana, dia membagikan foto masa kecil dan saat ini yang tak malu dengan kulit hitamnya. Bahkan, netizen menilai kalau kulit yang dimiliki Irina sangat mulus dan itu patut disyukuri. Foto ini menyita perhatian 7 ribu netizen di Twitter. Selain karena wajahnya yang dianggap luar biasa, Irina juga diketahui memiliki suara yang merdu dan ini menjadi kelebihannya yang tentu mesti disyukuri juga. So, masih bilang Anda tidak cantik?