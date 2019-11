TIDAK bisa dipungkiri, gaya tampilan riasan wajah no make-up look kini menjadi inspirasi banyak wanita. Aplikasi tampilan natural ini pun banyak diaplikasikan oleh selebriti.

Tapi, meskipun disebut merias wajah agar terlihat tidak memakai make-up, bukan berarti mendandani wajah dengan gaya make-up seperti ini mudah untuk dilakukan loh! Ada beberapa kiat tersendiri yang harus diperhatikan.

Nah, jika Anda ingin mencoba tampilan make-up no make-up look tersebut, melansir Byrdie, berikut langkah riasan no make-up look, seperti yang dijelaskan oleh make-up artis selebriti Erin Ayanian Monroe.

1. Lupakan foundation

Salah satu kunci untuk tampilan make-up no make-up, adalah memamerkan kulit wajah yang alami. Jadi yang namanya memulas foundation tebal-tebal bisa dilupakan. Sebagai gantinya, disarankan untuk menghaluskan dan mencerahkan kulit wajah dengan exfoliant yang lembut.

2. Concealer

Concealer memerankan peranan penting di tampilan make-up no make-up. Gunakan concealer bersamaan dengan concealer brush yang kecil, datar, memiliki sikat bulu sintetis.

Concealer ini digunakan bukan hanya untuk membuat complexion kulit jadi terlihat lebih segar, namun juga menutupi lingkar kantong mata yang berwarna kehitaman. Untuk menepuk-nepuk concealer, cukup gunakan jari tangan. Kemudian kunci dengan translucent powder yang dibubuhkan di area T-zone.

3. Cream eyeshadow

Untuk membuat mata yang cerah dan berbinar, mulailah dengan cream eye shadow yang warnanya sedekat mungkin dengan warna kulit. Disarankan, untuk membaurkan bayangan dari garis bulu mata lalu sedikit memudar saat mendekati alis. Untuk efek sentuhan kilau dengan shimmer, tergantung pada selera masing-masing.

4. Shadow stick

Trik agar tampilan mata berbinar dan ‘pop up’? Aplikasikan shadow stick dengan warna yang lebih terang di bagian sudut dalam mata.

5. Lentikkan bulu mata dan alis

Dalam tampilan no make-up look, yang namanya bulu mata lentik itu wajib! Untuk penggunaan maskara, bubuhkan maskara hanya di bagian bulu mata atas kemudian sikat alis ke bagian arah ke atas dengan spoolie atau gel alis.

6. Cream blush Alih-alih memilih powder blush, disarankan untuk memilih cream blush agar hasil akhir riasan di wajah terlihat lebih glowing dan natural merona seperti usai berolahraga. Kita bisa mengaplikasikan cream blush tersebut dengan jari tangan atau sikat bulu sintetis. 7. Pakai highlighter Highlight bagian tulang pipi agar terlihat semakin menawan dengan sentuhan highlighter. Bisa pilih yang cream, pen atau yang stik sekalipun. 8. Lip tint Langkah terakhir ialah merias bibir, alih-alih lipstik tebal coba pulaskan lip tint atau tinted balm yang memiliki warna dekat dengan warna alami bibir.