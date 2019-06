BELAKANGAN ini artis Jessica Iskandar mulai menggeluti dunia bisnis. Dirinya memiliki sejumlah usaha seperti fashion, toko oleh-oleh, hingga kosmetik. Berbicara soal kosmetik brand yang dimilikinya dikenal dengan nama Jedar Cosmetic.

Ada beberapa produk yang dikeluarkan oleh brand tersebut. Mulai dari air cushion, eyebrow, skincare, hingga lipstik. Terbaru, brand ini mengeluarkan lipstik dengan nama yang tak biasa. Hal ini diungkapkan oleh Jessica Iskandar dalam keterangan foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

"Lucu yaaaaa packaging baru dari JedarLipstickšŸ˜. Yang belum tau untuk warna aku akan jelasin sedikit yaa," tulisnya seperti yang Okezone kutip dari akun @inijedar, Selasa (11/6/2019).

Jika nama lipstik pada umumnya memiliki nama sesuai warna, maka lipstik yang dikeluarkan oleh brand tersebut diberi nama yang membuat bawa perasaan alias baper. Ada 6 varian lipstik yang baru dikeluarkan. Lipstik pertama bernama 'Rindu' dimana memiliki warna coklat keunguan.

Kemudian perempuan yang akrab disapa Jedar itu menuliskan lipstik kedua bernama 'Candu' yang warnanya coklat kemerahan. Lipstik ketiga memiliki nama 'Mimpi' yang berwarna nude coral. Lalu ada lipstil 'Manja' yang memiliki warna nude soft pink.

Selanjutnya lipstik keempat diberi nama 'Sayang' yang warnanya soft nude. Terakhir ada lipstik 'Romantis' dengan warna soft pink. Dalam keterangan foto, Jedar menambahkan jika lipstik-lipstik itu akan terlihat finishing satin look.

"Finishing satin look (50% matte and 50%glossy) menciptakan look bibir Sehat dan natural," tandasnya. Selain namanya yang tidak biasa, kemasan dari lipstik juga terbilang unik. Berbentuk persegi panjang, ketika tutup lipstik dibuka, terlihat dua bagian. Pertama ada bagian yang berbentuk tabung untuk mengeluarkan lipstik. Kemudian ada bagian berbentuk kubus.

Bagaimana menurut Anda lipstik terbaru dari brand kosmetik milik Jessica Iskandar ini? Apakah Anda tertarik membeli?

(dno.-)