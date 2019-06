Masih ingat dengan soundtrack film Titanic yang berjudul "My Heart Will Go On"? Lagu yang dipopulerkan oleh Celine Dion ini rupanya masih digemari berbagai kalangan di seluruh dunia loh, Okezoners!

Bila diperhatikan secara seksama, lirik lagunya memang sangat menyentuh dalam balutan aransemen musik yang spektakuler. Namun mengingat lagu ini identik dengan detik-detik tenggelamnya kapal Titanic, serta momen perpisahan Jack and Rose (tokoh utama dalam film tersebut), alhasil menciptakan sebuah mindset tersendiri di telinga para pendengar, bahwa 'My Heart Will Go On' adalah lagu sedih atau perpisahan dalam film Titanic.

Contoh terbaru bisa dilihat dari sebuah video yang sedang viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun twitter, @EBakuTheGreat, tampak sebuah pusat perbelanjaan di Kota Meksiko tengah mengalami kebocoran hebat pada atap bangunan.

Buntut dari insiden tersebut, genangan air pun tampak membanjiri lantai ruangan hingga menjadi tontonan unik bagi para pengunjung. Hasil pantauan Okezone, sumber air itu rupanya berasal dari kebocoran pipa air yang hingga saat ini belum diketahui penyebabnya.

Suasana genting ini semakin didramatisir oleh lantunan lagu yang dimainkan oleh home band. Bisa ditebakkan lagu apa yang mereka pilih? Mereka melantunkan tembang milik sang diva internasional, Celine Dion, 'My Heart Will Go On'.

BRUHHH THIS MALL STARTED FLOODING AND LOOK WHAT THE BAND PLAYED 😂😂😂💀💀💀 pic.twitter.com/BFiOMIow05— Idris Elbum (@EBakuTheGreat) 9 Juni 2019

Meski hanya mengandalkan instrumen musik seperti saxophone dan piano, suaranya terdengar sangat merdu dan berhasil menghanyutkan perhatian para pengunjung untuk terus setia menyaksikan penampilan mereka hingga akhir.

Saking kocaknya, video tersebut telah dibagikan lebih dari 300 ribu retweet dan mendapat ribuan komentar netizen. Tak sedikit netizen yang memuji inisiatif sang home band memilih MHWGO sebagai lagu pengiring.

"Band seperti mereka harus diberi bonus tambahan," tulis seorang netizen.

"Gara-gara band ini aku jadi penasaran di manakah tempat kejadiannya. Aku rasa di Amerika sangat mustahil," tulis yang lain.

Namun, ada juga netizen yang gagal fokus ketika melihat upaya seorang wanita yang meletakkan sebuah ember dengan harapan dapat menampung genangan air.

"Orang yang meletakkan ember ini benar-benar sangat lucu. Dia pikir bisa menampung semua air? haha," tulis akun @CalumMcSwiggan

"Orang yang menaruh ember itu di tengah lantai mirip sepertiku saat berkontribusi dalam tugas kelompok di sekolah, alias tidak banyak membantu," tulis akun @AntoineViccario

Gimana menurut kamu penampilan home band tersebut dalam melatunkan lagu film Titanic? Meski lagunya sedih, tapi penampilan mereka cukup menghibur ya!

(hel)