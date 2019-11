Bahasa cinta sering disebut sebagai bahasa universal, bahasa yang dimengerti semua orang. Tidak memandang asal dan latar belakang orang tersebut.

Tapi perlu diketahui, apa yang membuat seseorang merasa dicintai tidak selalu sama dengan orang lain loh! Walau memang semua orang mengerti dan menerima cinta dalam bahasa tertentu, yang disebutkan ada lima. Bahasa cinta ini maknanya lebih kuat dari sekadar ucapan "Aku cinta kamu".

Mengingat kita semua memberi dan menerima cinta secara berbeda, menemukan bahasa satu sama lain dapat membantu untuk mewujudkan sebuah hubungan cinta yang sehat. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli hubungan asmara Gary Chapman dalam bukunya, Five Love Languages; The Secret to Love That Lasts. Berikut ulasan singkat, lima konsep bahasa cinta yang patut diketahui, seperti dilansir Readerdigest, Kamis (13/6/2019).

1. Afirmasi

Orang-orang dalam bahasa cinta ini perlu mendengar pasangannya berkata, "Aku mencintaimu." Komunikasi yang dilakukan harus membesarkan hati, menguatkan, menghargai, dan berempati yang mana dilakukan dengan tulus dan sering. Pujian verbal ini tidak harus rumit kok! Bisa pakai kata-kata pendek dan sederhana tapi efektif. Beberapa contoh: "Terima kasih telah membuang sampah," "Saya menghargai kamu telah membuatkan saya makan malam," "Saya suka rambut kamu hari ini".

2. Tindakan

Untuk orang yang merasa bahwa tindakan lebih kuat daripada kata-kata cinta, maka kita perlu tahu dan melakukan hal-hal yang akan disukai pasangan. Tindakan bisa berupa membukakannya pintu, mencuci pakaian, atau memasak makanan. Bagaimana tindakan ini dapat meningkatkan kualitas hubungan, sebab-tindakan ini dilakukan dengan mengingat kebahagiaan pasangan dan dengan sikap positif. Jika Anda tidak yakin apa yang perlu dilakukan pasangan, tanyakan padanya bagaimana Anda bisa membuat hidup lebih mudah atau meringankan beban harian yang ia pikul.

3. Memberi hadiah Di sini, kita memberi pasangan hadiah yang bermakna yang membuatnya merasa dihargai, diprioritaskan, dan dicintai. Bisa dimulai dengan sesuatu yang simpel, seperti memberikannya es krim favorit setelah seharian bekerja keras atau menghadiahkannya gelang yang sedang ia incar. Bahasa ini memberi tahu pasangan Anda bahwa kita telah berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang akan membuat mereka tersenyum. Memilih hadiah yang tepat menunjukkan bahwa Anda memahami pasangan dan berusaha untuk mengekspresikan cinta Anda. Pemberian hadiah membantu menjaga cinta tetap hidup dalam hubungan loh! 4. Quality time Tentang menghabiskan waktu satu sama lain dan saling memberi perhatian satu sama lain. Fokus berbicara satu sama lain tanpa habis, menikmati waktu penting berdua ini sejatinya memang dapat meningkatkan hubungan kita bersama pasangan. Mengingat berkat kecanggihan teknologi, waktu berkualitas telah berkurang. Sibuk menggunakan ponsel dan media sosial alih-alih menghabiskan waktu berkualitas bersama. Saat sedang berduaan, jauhkan diri dari ponsel, televisi, atau gangguan lainnya sebab quality time adalah tentang kebersamaan dan memperhatikan satu sama lain. Lebih penting untuk saling mendengarkan, berkomunikasi, dan berbagi percakapan yang bermakna bersama. Caranya bisa dengan berbincang saat membuat dan menyantap makan malam bersama, atau berjalan-jalan bersama. 5. Sentuhan fisik Ungkapkan cinta dengan sentuhan fisik, entah itu berpegangan tangan, berciuman, tepukan di punggung atau pelukan yang mana bisa jadi salah satu media bahasa untuk menekankan cinta secara nonverbal. Tahukah Anda, disebutkan bahwa sentuhan fisik adalah cara langsung untuk mengomunikasikan kasih sayang karena ini menyembuhkan, meyakinkan dan menenangkan. Contohnya mulai dari menyentuh lengan atau tangannya selama percakapan berdua, berpegangan tangan, memberikan ciuman di pagi hari, menawarkan menggosok punggung atau leher, atau memberikan pelukan. Mengetahui bagaimana pasangan Anda mengekspresikan cinta dan bagaimana mereka ingin Anda mengekspresikan cinta kepada mereka adalah kunci untuk hubungan yang bahagia.