Mendengar kata produk foundation, yang terlintas di benak kebanyakan orang adalah foundation make-up yang dipakai sebagai base alias alas dasar pulasan make-up kaum Hawa.

Namun ternyata, untuk seorang Kim Kardashian foundation ini bukan lagi hanya untuk dipakai di wajah sebagai alas dasar riasan wajah. Namun bisa diformulasikan sedemikian rupa sehingga bisa menjelma menjadi foundation tubuh.

Ya, Anda tidak salah membaca kok! Sebab, memang Kim Kardashian yang beberapa tahun belakangan ini bekerja keras mempersiapkan lini produk kecantikannya ini baru saja mengumumkan melalui akun laman Instagram resmi pribadinya. Melalui lini KKW Body Collection, ia akan merilis produk foundation untuk badan.

"So excited to announce that my @kkwbeauty Body Collection is coming!!!” tulis Kim.

Deretan produk yang siap dirilis ini berjumlah tiga produk yang terdiri dari Skin Perfecting Body Make Up Foundation, Skin Perfecting Body Shimmer, dan Loose Shimmer Powder for Face & Body lengkap dengan kuas tubuh.

Terkait tiga produk kecantikan yang ia rilis tersebut, wanita 38 tahun tersebut mengungkapkan betapa senang dirinya bahwa kerja kerasnya menggodok formula tiga produk ini tidak sia-sia, sebab menurutnya produk-produk tersebut termasuk foundation untuk tubuh yang dibuat dengan dua aroma, vanila dan kelapa tersebut sangat creamy dan mudah dicampur.

“Anda bisa melapisi formula ini bersama-sama, atau menggunakannya sendiri-sendiri secara terpisah untuk memperoleh coverage dan shimmer yang diinginkan,” imbuh Kim.

Soal harga, foundation badan “Skin Perfecting Body Foundation” yang diklaim bisa untuk menyamarkan ketidaksempurnaan, mencerahkan warna kulit, dan menawarkan hasil sempurna pada kulit ini dibanderol kakak tiri Kendall dan Kylie Jenner ini seharga USD45 atau kurang lebih Rp642 ribu per satu produk, dan hadir dengan tujuh shades sekaligus anti-air dan anti-transfer. Demikian seperti dilansir Allure, Kamis (13/6/2019).

(tam)