View this post on Instagram

Ini adalah pose menutup mata dari kucuyuran titik noda dan dosa masa lampau yang membayang-bayangi segenap kecenthylan yang bercokol di diri aku dan Jose Miguel Despacito Havana U Nana Dametukocita Kikidoyouloveme Yo..yoayo hayumainyu heytayoheytayo Taki Taki Rumpa Zheyeng. . Mari kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan jadi pribadi baru buka kita buka jalan yang baru tebarkan senyum wajah gembira damai suasana baru... Lagu ini kami nyanyikan sebanyak 4872 kali untuk menyemangati membuka lembaran baru di hari yang-“aku”-ini. . Taqabbalallahu Minna Wa Minkum mohon dimaafkan semua kesalahan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H semua sobat centhylqu 💕 CHYNTA💕