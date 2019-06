MENJANJIKAN tampilan kulit putih, halus dan samar pori-pori ala seleb Korea membuat produk-produk skincare Korea mulai digandrungi di Indonesia. Salah satunya adalah perawatan kulit andalan Song Hye Kyo, Sulwhasoo.

Produk perawatan kulit high-end ini terkenal mampu mengatasi masalah penuaan dan menyuguhkan produk perawatan kulit yang menggabungkan antara bahan herbal dengan teknologi mutakhir.

Salah satu signature ingredients yang digunakan oleh Sulwhasoo untuk beberapa varian produknya adalah ginseng. Ekstrak phytonutrient dari ginseng ini menyimpan banyak manfaat untuk merangsang produksi kolagen alami di dalam kulit.

Untuk produk skincare Korea, Suwlhasoo menyajikan cream set pelembap wajah yang bisa digunakan untuk beragam kondisi kulit. Berukuran 50 ml, pelembap ini memiliki bentuk berupa jar, dengan tutup putar yang nyaman dan rapat.

Cream set tersebut terdiri dari Sulwhasoo Essential Firming Cream EX (anti-aging), Sulwhasoo Hydro-aid Moisturizing Soothing Cream (untuk kulit kusam dan dehidrasi), Sulwhasoo Snowise Brightening Cream (untuk mencerahkan kulit), dan Sulwhasoo First Care Activating Serum EX (serum untuk menutrisi kulit).

Meski buatan Korea, namun mendapatkan produk-produk Sulwhasoo di Indonesia tidaklah sulit, tak perlu impor. Kini Official Store Sulwhasoo sudah tersedia di Lazada Mall.

Chief Marketing Officer Lazada Indonesia menyebut bahwa kolaborasi antara Lazada dan Sulwhasoo menandai debut merek skincare premium ini di pasar eCommerce Asia Tenggara.

Monika Rudijono, Chief Marketing Officer Lazada Indonesia mengatakan kolaborasi antara Lazada dan Sulwhasoo merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi eCommerce ini menyediakan produk kecantikan terlengkap bagi pelanggan di Indonesia.

“Nantikan penawaran paling spesial saat Grand Launching tanggal 26 Juni nanti dimana akan banyak penawaran khusus dan diskon menarik bagi pelanggan setia Lazada,” ungkap Monika Rudijono melalui sairan pers yang diterima Okezone.com, Sabtu (15/6/2019).

Pembukaan official store Sulwhasoo di LazMall secara dilakukan serentak di 5 negara Lazada beroperasi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Pecinta merek premium asal Korea ini sudah bisa mengikuti official store skin care untuk dapat mendapatkan informasi penawaran dan mengumpulkan kode voucher potongan diskon 15 persen yang akan bisa digunakan untuk pembelian produk di Grand Launching tanggal 26 Juni mendatang.

“Lazada merupakan eCommerce terbesar di Asia Tenggara, khususnya pada segmen kecantikan, serta mitra terbaik bagi bisnis online kami di Asia Tenggara. Kami berharap dapat membagikan nilai kecantikan holistik Sulwhasoo kepada lebih banyak lagi pelanggan serta membantu mereka mendapatkan pengalaman unik solusi kecantikan dengan cara yang baru, di mana pelanggan kami bisa mengakses secara online di LazMall, dengan jaminan kualitas dan dan jaminan pengiriman produk yang capat.” kata Lilies Wahjuningsih, Brand General Manager Sulwhasoo Indonesia.

Memang ya ladies skincare Korea memang juaranya!

