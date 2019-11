Masih ingat kah Anda dengan kompetisi Abang None Jakarta? Tentunya ingat, karena kompetisi tersebut sangat berkenang di mata masyarakat Indonesia khususnya warga Jakarta.

Ajang Abang None Jakarta juga berhasil melahirkan artis-artis ternama Tanah Air. Penasaran siapa saja artis-artis tersebut? Simak di bawah ini!

1. Maudy Koesnaedi - Artis (none Jakarta 1993)

Wanita yang lahir di Kuningan, 8 April 1975, Maudy Koesnaedi adalah seorang pemeran Indonesia. Ia mengawali karier di dunia hiburan lewat ajang pemilihan Abang None. Ia mulai dikenal sejak perannya sebagai Zaenab dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan.

Ia menikah dengan Frederik Johannes Meijer yang merupakan seorang pria berkebangsaan Belanda pada tahun 2002, dan dikaruniai satu orang anak yang dinamai Eddy Maliq Meijer pada tahun 2007.

2. Alya Rohali - artis (None Jakarta 1994)

Alya mengawali kariernya sebagai None Jakarta Barat 1994, kemudian terpilih sebagai Harapan I None Jakarta 1994 di ajang Abang None Jakarta. Dua tahun kemudian Alya dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 1996. Putri pasangan Rohali Sani dan Atit Tresnawati ini juga menjadi Wakil Indonesia pada ajang Miss Universe 1996 di Amerika Serikat. Setelah tugasnya sebagai Puteri Indonesia usai, Alya mulai masuk ke dunia hiburan di Indonesia. Alya membintangi beberapa sinetron, di antaranya Serpihan Mutiara Retak, Meniti Cinta, Istri Impian, dan Kejar Kusnadi.

3. Fifi Aleyda Yahya - presenter (none Jakarta 1995) Wanita yang lahir di Jakarta, 1 April 1973, Fifi Aleyda Yahya adalah pembawa acara berita Indonesia. Ia menjadi anchor dalam program berita Metro Hari Ini. Fifi adalah mantan none Jakarta tahun 1995. Sejak tahun 2001, dia bekerja di Metro TV membawakan acara Metro Hari Ini, Suara Anda dan Sudut Pandang bersama Fifi Aleyda Yahya. 4. Adrian Maulana - artis (Abang jakarta 1997) Setelah menjadi finalis Abang None, Adrian mulai sering berperan dalam berbagai sinetron di layar kaca. Sinetron pertama yang dibintanginya adalah "Lupus Milenia dan Doaku Harapanku 2. Sinetron lain yang pernah dibintanginya antara lain, Air Mata Ibu, Tersayang, Buah Hati Mama, Kampus Cinta, Ande Ande Lumut dan Menanti Surga,Perempuan Pembawa Berkah. Kini Adrian fokus berkarier sebagai profesional di Schroders Indonesia, perusahaan manajer investasi ternama asal Inggris, yang mengelola dana investor dalam bentuk reksadana. 5. Indra Bekti - artis dan presenter (abang Jakarta 1997) Lahir dengan nama Bekti Indratomo pada 28 Desember 1977, Indra menghabiskan masa kecilnya Jakarta. Indra sempat mengikuti kompetisi Abang None 1997 Indra menang di wilayah, tapi tersingkir saat masuk level DKI. Jalan Indra menggapai mimpi mulai terang benderang ketika ikut casting ‘Tralala Trilili’ bareng Agnes Monica. 6. Ashanty - Artis dan penyanyi (None Jakarta 2001) Pada tahun 2001 Ashanty ikut dalam kompetisi Abang none, Ashanty keluar sebagai "None Favorit" yang mewakili Jakarta Utara. Mengantongi gelar tersebut, Ashanty memberanikan diri mengutarakan keinginannya terjun ke dunia musik pada orangtuanya. Ashanty, yang memiliki seorang kenalan di perusahaan rekaman terkenal di Indonesia, akhirnya bertemu dengan Yovie Widianto. Oleh Yovie, Ashanty diberi kesempatan membawakan lagu ciptaannya, "Aku Ingin Kamu, Kamu Ingin Dia" (2009). 7. Rahma Alia - presenter (none Jakarta 2001) Alia adalah pemenang None Jakarta 2001. Pada tahun 2005, ia berkompetisi pada ajang Puteri Indonesia dan meraih posisi Top 5. Ia juga mendapatkan gelar Puteri Atribut, Puteri Indonesia Pariwisata. Sebagai Putri Pariwisata ia banyak terlibat dalam promosi pariwisata Indonesia di dalam maupun luar negeri, antara lain China dan Jepang. Pada saat promosi pariwisata di Jepang, Alia membawakan lagu Bengawan Solo karangan almarhum Gesang, namun dalam irama jazz dengan diiringi permainan piano musisi Dwiki Dharmawan.