Menjamurnya klinik kecantikan di Jakarta juga tanda kalau semakin sadarnya warga metropolitan akan pentingnya merawat kulit. Sebagian beranggapan kalau kulit yang sehat adalah investasi jangka panjang.

Untuk mendapatkan hal tersebut, Okezone coba merekomendasikan 5 klinik kecantikan di Jakarta yang bisa Anda jadikan pilihan. So, di mana saja dan bagaimana kelebihan klinik tersebut, berikut ulasannya

1. ZAP

Klinik kecantikan ini sangat terkenal akan perawatan pembersihan bulu berlebih di kulit perempuan. ZAP juga menjadi salah satu klinik terbaik di Indonesia dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Bahkan, kini ZAP sudah melebarkan sayap dengan menciptakan Men/o/logy by ZAP di mana ini adalah klinik kecantikan untuk pria. That was great!

2. Erha Dermatology Klinik kecantikan yang satu ini bukan sebatas menjual treatment untuk mendapatkan parsa yang cantik, tapi Erha adalah salah satu klinik kecantikan yang sangat mengedepankan kualitas dokter kulit dan juga produk kecantikannya. Meski terbilang mahal, mereka yang sudah memercayai Erha akan sadar betul kalau yang namanya investasi jangka panjang tidak bisa didapatkan dengan mudah dan sembarangan. (Foto : @erha.dermatology/Instagram) 3. Miracle Aesthetic Clinic Perawatan wajah di sini menggunakan teknologi yang tak sembarang. Dokter yang mengerjakannya pun profesional dan beauty therapistnya sangat berpengalaman. Produk kecantikannya seperti apa? Sudah banyak orang yang membuktikan kalau perawatan kulit di Miracle akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tetap sehat. (Foto : @miracle_clinic/Instagram) 4. Bloom Nail and Hair Spa Bukan hanya wajah yang perlu mendapatkan perawatan, tapi juga anggota tubuh lainnya dan di sini Anda bisa merasakannya. Salah satu yang cukup recomended ialah perawatan rambut yang dinamakan Signature Detox Hair Treatment atau Energizing Hair Treatment. Tidak hanya itu, perawatan kuku pun di sin ada. Must try! (Foto : @bloomspa.id/Instagram) 5. Ruhee Eyelash Extension Siapa yang tidak kenal dengan tren yang satu ini. Mulai dari yang harga 'ecek-ecek' hingga selangit sudah banyak di pasaran. Eyelash menjadi salah satu perawatan tubuh bagian mata yang kini digandrungi kaum Hawa. Dengan penampilan mata yang lebih "on" tentu akan membuat Anda terlihat lebih menarik dan di sini Anda bisa mendapatkan pengalaman dan hasil yang memuaskan. Believe us! (Foto : @ruhee.id/Instagram)