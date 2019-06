Sekian lama tenar sebagai bintang realita televisi memang tidak hanya membawa ketenaran pada sosok diri Kim Kardashian. Ketenaran ini membuahkan hasil lainnya, salah satu contohnya ialah gaya make up signature ala seorang Kim.

Pencinta make up mana sih yang tidak kenal dengan gaya make up dramatis dengan riasan mata eye-catching dan konturing ala Kim Kardashian.

Ya, untuk soal riasan wajah, kakak dari Khloe dan Rob Kardashian ini memang terkenal dengan imej make up berat dan dramatis. Namun jangan salah, bukan berarti Kim menutup diri dari gaya tampilan make up lainnya.

Sebab, ternyata seorang Kim bisa juga loh tidak dandan super berat! Seperti yang terlihat kemarin, saat ia mendebutkan tampilan segar dan netral riasan wajahnya. Gaya ini disebutkan sebagai gaya make up netral 90’an.

Tampilan wajah Kim yang dirias bergaya make up netral 90’an ini terpampang melalui sebuah unggahan di akun laman Instagram resmi pribadinya, @kimkardashian, Rabu 19 Juni 2019. Dikombinasikan bersama potongan gaya rambut bob terbarunya, tampilan visual wajah Kim tampak begitu berbeda walau tetap full make up. Namun dengan guratan arsiran alis yang lebih tipis, pulasan lipstik yang lebih ringan, dan riasan mata yang lebih lembut tidak sedramatis biasanya.

Seperti dilansir Marieclaire, Kamis (20/6/2019) riasan wajah netral 90’an ala Kim ini sendiri adalah hasil tangan dingin sang penata rias wajah pribadinya, Mary Phillips. Dia memakai sederet produk kosmetik keluaran lini make-up milik Kim, KKW. Mulai dari eye palette KKW klasik, lip liners varian 1.5 dan 2.5, blush-on tipe flower wall, dan lip cream warna nude honey.

Dengan keterangan foto "Can’t wait for you to see #ComingSoon,” yang dituliskan Kim, kemungkinan besar apa yang Kim Kardashian pakai dalam unggahan foto tersebut adalah produk-produk make up terbaru yang segera ia rilis ke pasaran atau bisa juga produk kolaborasi terbarunya bersama Winnie Harlow, model yang terkenal memiliki kondisi kulit yang disebut Vintiligo.

(hel)