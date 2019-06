View this post on Instagram

Terima kasih untuk segala perhatian, doa, dukungan, dan amanah yang tercurah dari seluruh rakyat kepada saya dan keluarga. Selama ini saya tak pernah merayakan hari ulang tahun. Tak perlu ada pesta, kecuali rasa syukur ke hadirat Allah SWT, dan negeri yang menanti kerja bersama kita semua. Sekali lagi, terima kasih.