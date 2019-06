View this post on Instagram

Hari ke 4 menjadi orangtua mu Nak,MashaAllah❤️❤️❤️ Melewati malam, dan siang , Ada suka cita perjuangan dimulai sebagai orangtua baru, Kami masih belajar unk membuat mu nyaman, Dan tumbuh menjadi anak yang sehat, sesuai harapan dan doa kami yang mencintai mu, I love you more than anything Zayn but mama love papa jugaaaaaa ❤️ papa jangan jealous ya @nikinmd Captured by ondis @didisrahmat Prodct of : #Indonesia #malaysia #dontforgettosaymashaallah😘😍