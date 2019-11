Sebagai keluarga milenial dengan satu anak, Ardina Rasti kerap mondar-mandir untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Dia bahkan punya tips khusus yang mungkin menginspirasi para ibu muda.

Pastinya ketika ingin membeli pernak-pernik rumah tangga, Anda ingin datang ke satu toko yang lengkap menjual semua kebutuhan yang ingin dibeli. Ardina Rasti pun tipe orang yang selalu simpel, sehingga mengincar toko yang lengkap menjual segala macam perlengkapan rumah tangga.

Misalnya, Ardina Rasti sangat senang berbelanja di satu gerai retail Mr.D.I.Y karena segala kebutuhan yang dicarinya ada. Dia bahkan menyambut antusias dibukanya toko ke-100 di Pluit Village Mal, Jakarta Utara.

Menurutnya, adanya gerai seperti itu bisa mempermudah para ibu milenial yang ingin belanja, tapi tidak punya banyak waktu. Tempat tersebut sangat lengkap, karena menjual kebutuhan bayi sampai orangtua.

"Kebetulan saya baru punya bayi dan kami mengurus bersama. Kita benar-benar keluarga kecil yang sibuk. Akhirnya kita cari cara waktu agar efektif, apalagi kalau buat belanja perlengkapan rumah tangga," ucapnya ditemui saat Peresmian MR.D.I.Y di Pluit Village Mal, Jakarta Utara, Selasa (25/6/2019).

Ardina Rasti bahkan berbagi tips belanja agar efisien waktu dan menghemat pengeluaran. Pastinya kaum ibu milenial akan senang dan tak perlu khawatir merogoh kocek dalam.

Setiap berbelanja, menurutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Mengingat setiap perempuan tidak tahan ingin berbelanja kalau melihat barang bagus.

"Kalau belanja sebenarnya keluarga masing-masing yang tahu. Ini satu tempat untuk semua, dari mulai perlengkapan bayi, ibunya, ayahnya dan sangat efisien," tuturnya.

Menariknya, bagi ibu yang senang berkutat dengan kreativitas di sini juga tempatnya. Anda bisa membeli kebutuhan pernak-pernik untuk Do It Yourself (DIY) atau merangkai sendiri di rumah.

"Jadinya belanja juga harus hemat kalau suka DIY. Kebetulan saya orangnya suka handmade, bikin apa-apa sendiri, jadi ini surga banget tokonya," ujar Ardina Rasti.

Ditambahkan Presiden Direktur MR.D.I.Y D Cyril Noerhadi, di setiap gerai ada 10 perlengkapan rumah tangga yang dijual lengkap. Mulai dari perkakas, peralatan rumah tangga, aksesoris komputer dan handphone, mainan anak, kosmetik dan perhiasan, alat tulis dan olahraga, peralatan listrik, hingga barang-barang kado atau hadiah.

"Sekarang ini konsumen ingin berbelanja secara cepat, buy and go. Kalau zaman dulu tipenya lifestyle shopper, jadi berbeda dan kita sesuaikan dengan kebutuhan konsumen," pungkas Cyril.