Putus.⁣ Cerai.⁣ Kehilangan teman.⁣ Kehilangan pekerjaan.⁣ Mantan jadian lagi.⁣ Mantan tunangan.⁣ Mantan nikah.⁣ ⁣ Percayalah, aku tau gimana pedihnya.⁣ ⁣ Persoalannya menurutku, bukan untuk memaksa kita merasa baik-baik saja.⁣ Maksudku, siapa yang bisa merasa baik-baik saja kalau kehilangan??⁣ ⁣ Tapi untuk mengerti, bahwa pedih yang dirasakan besok bisa berkurang dari pedih yang dirasakan hari ini. Dan lusa berkurang lagi.⁣ Untuk mengerti, bahwa berkurangnya pedih esok hari juga tergantung bagaimana kita menyikapi pedih hari ini.⁣ ⁣ Kalau yang bikin pedih adalah melihat social media-nya dia, kenapa harus dilihat lagi?⁣ Kalau yang bikin pedih adalah denger lagu-lagu sedih, kenapa harus didengar lagi?⁣ Kalau yang bikin pedih adalah berusaha menahan tangis, kenapa gak ditangisi aja?⁣ ⁣ Dan mengerti, bahwa kuatmu bukanlah dari kamu menyangkal perasaanmu. Tetapi dari mengenali apa yang kamu rasakan, berdamai dengannya, dan memilih untuk melangkah ke depan.⁣ ⁣ 📷: @catwomanizer