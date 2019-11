Baru-baru ini beredar kabar kurang menyenangkan terkait dengan keadaan rumah tangga Song Hye Kyo dan Song Joong Ki. Pasangan yang menikah pada 2017 ini dikabarkan akan bercerai.

Song Joong Ki telah mengungkapkan secara langsung melalui kuasa hukumnya, Park Je Hyeoun, bahwa sang aktor telah menggugat cerai Song Hye Kyo sejak 26 Juni lalu. Tagar-tagar soal perceraian keduanya pun menjadi hot isu di Twitter. Saat ini muncul foto-foto romantis yang sempat menjadi Hari Patah Hati para K-Drama Lovers saat mereka menikah dulu.

Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber Kamis (27/6/2019) potret kemesraan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo.

1. Foto pernikahan





Flashback dulu nih. Ini adalah foto di hari bahagia mereka dua tahun yang lalu. Kalau melihat foto pernikahan ini, seperti melihat kehidupan drama yang menjadi nyata ya! Di foto ini, mereka berdua tampak serasi.

2. Foto pre-wed





Nah, kalau foto yang satu ini adalah foto pre-wedding mereka nih. Foto ini diambil saat mereka sedang berada di Los Angeles dengan tema hitam-putih. Berpose menggenggam tangan Hye Kyo, Joong Ki terlihat seperti tidak ingin kehilangan Hye Kyo.

3. KBS Drama Awards 2016





Foto ini diambil ketika mereka berdua menghadiri KBS Drama Awards 2016. Dua bintang utama Descendants of the Sun tersebut dinobatkan sebagai pasangan terbaik dengan menerima Best Couple Award dan Best Asia Couple Award. Gemas banget ya!

4. Karpet merah





Pasangan Song-Song ini kerap kali terlihat menghadiri acara bersama. Di foto ini mereka hadir dalam ajang penghargaan Baeksang Arts Award 2016. Song Joong Ki terlihat tampan dengan setelan jas hitam dan tampak gagah berdiri di samping Song Hye Kyo. Song Hye Kyo sendiri juga terlihat cantik dan anggun dengan model ball gown yang Ia kenakan. Aktor berusia 33 tahun itu menggandeng Song Hye Kyo di sepanjang red carpet.

5. Monokrom

Di foto ini mereka mengenakan pakaian dengan tema monokrom. Mereka mengenakan baju putih, bawahan hitam serta sepatu nya yang putih. Terlihat seperti couple goals banget ya! 6. Mengikat rambut

Foto ini adalah salah satu adegan drama Descendants of the Sun yang bikin para netizen baper. Terlihat Song Joong Ki sedang mengikat rambut Song Hye Ko dengan penuh rasa perhatian. So Sweet banget ya! 7. Tatap-tatapan

Di adegan ini, terlihat pancaran mata dan rona bahagia dari wajah keduanya. Hingga akhirnya tatapan cinta ini membuat mereka berdua saling jatuh hati di dunia nyata. Romantis banget ya! 8. Tos romantis

Dalam drama Descendants of the Sun, pasangan Song-Song ini terlihat memiliki chemistry yang kuat. Dan nyatanya, di luar acara syuting pun mereka tetap terlihat kompak loh! 9. Joong Ki merangkul Hye Kyo

Di foto ini, mereka memang belum resmi pacaran. Tetapi keduanya terlihat begitu serasi dengan pose Joong Ki merangkul Hye Kyo sambil tersenyum manis ke kamera. Foto ini di unggah langsung oleh Song Hye Kyo di akun Instagramnya. 10. Joong Ki bersandar di bahu Hye Kyo

Di foto ini, Song Joong Ki terlihat manja kepada Song Hye Kyo. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Hye Kyo sambil memejamkan matanya. Song Hye Kyo pun merangkulnya sambil tersenyum. Lucu banget ya!