Keluarga Kardashian memang kerap kali menjadi sorotan dengan gaya hidupnya yang glamor, menggunakan barang-barang mewah, bahkan mengadakan pesta secara besar-besaran yang penuh kemeriahan. Namun kali ini ada yang berbeda dengan perayaan ulang tahun ke-35 Khloé Kardashian.

Khloe Kardashian memilih untuk mengadakan perayaan sederhana bersama beberapa orang terdekat yang disayanginya. Dilansir Okezone dari People pada Jumat (28/6/2019), Khloe merayakan ulang tahunnya bersama putrinya.

"Khloé merayakan ulang tahunnya dengan tenang pagi ini bersama putrinya, True dan saudara perempuannya." ungkap sebuah sumber kepada People pada Jumat (28/6/2019) tentang bintang Keeping Up with the Kardashians tersebut.

Sumber itu menambahkan bahwa Khloé tidak ingin mengadakan pesta yang besar, karena dia tidak mau. "Dia hanya ingin bersama True," tambahnya.

Untuk merayakan hari istimewanya, keluarga Khloé mengirim ucapan selamat di media sosial mereka masing-masing. Kim Kardashian mengunggah dua buah foto yang menampilkan saudarinya yang berulang tahun bersama putrinya True dan keponakannya Chicago, Stormi, dan Dream. Kim juga menulis caption yang menyentuh, berisikan pesan kepada Khloé.

“Selamat Ulang Tahun @khloekardashian aku belum pernah bertemu orang lain sepertimu. Di dalam dan di luar Anda adalah salah satu orang tanpa kekurangan di mata saya. Saya sangat bersyukur memiliki saudara perempuan seperti Anda. Sangat beruntung memiliki Anda dalam hidup saya. Saya tahu, tahun ini akan membawa begitu banyak kegembiraan ke dalam hidup Anda!,” Tulis Kim

Untuk merayakan ulang tahun bintang Revenge Body ini, adik perempuan termudanya, Kylie Jenner memposting foto masa lalu dirinya saat bayi yang sedang beristirahat di Khloé Kardashian.

Dalam captionnya, Kylie menulis dalam bahasa Inggris "Khloé, tidak ada waktu maupun jarak yang dapat merusak ikatan yang kita miliki, aku merasa sangat beruntung bisa memanggilmu saudara perempuanku. Terima kasih atas semua cinta, bimbingan, dan tawa sepanjang tahun... hidup saya benar-benar tidak akan sama tanpa Anda." Dia menambahkan, “Saya merasa sangat diberkati karena melakukan perjalanan hidup bersama karena tidak akan pernah ada lagi orang lain selain Anda. Selamat Ulang Tahun🎈 ♥ ️.” Kourtney Kardashian juga membagikan sebuah video yang berisikan dirinya, yang sedang digendong oleh saudarinya, Khloé di Instagram. Ia menulis, “Kepada saudari jiwaku yang membawaku menjalani hidup secara harfiah, bahkan tanpa alas kaki di jalan yang kotor. Ketahuilah bahwa aku akan selalu mendukungmu 👯‍♀️ Aku akan memilihmu seumur hidup. Selamat ulang tahun, Anda pantas mendapatkan dunia. Slob kabobs selamanya." Tulis Kourtney dalam bahasa Inggris. Lihat postingan ini di Instagram To my soulmate sister who carries me through life literally, even barefoot on a dirty street. Just know that I will always have your back 👯‍♀️I would choose you in any lifetime. Happy birthday, you deserve the world. Slob kabobs forever. Sebuah kiriman dibagikan oleh Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) pada 27 Jun 2019 jam 9:50 PDT Ucapan selanjutnya datang dari instagram manajer, dan Ibu pemimpin keluarga Kardhasian-Jenner, Kris Jenner. “Selamat ulang tahun untuk kelinci cantikku Khloé !!! Aku mencintaimu lebih dari kata-kata yang bisa digambarkan dan aku sangat senang Tuhan memilihku untuk menjadi ibumu.... Anda benar-benar salah satu jiwa paling menakjubkan yang pernah saya kenal dan saya sangat diberkati setiap hari untuk memiliki Anda dalam hidup saya. Aku mencintaimu gadisku yang berharga dan aku sangat bangga padamu... kau adalah anak, ibu, saudara, dan teman yang paling baik.... 💕💕💕💕💕 @khloekardashian #HappyBirthdayKhloe,”. Ungkap momager. Selain itu, ibu satu anak menerima ucapan langka dan mengejutkan di Instagram mantan pacarnya Tristan Thompson, yang juga merupakan ayah dari True. "Selamat ulang tahun @khloekardashian," tulisnya di caption yang menampilkan foto Khloé bersama putri mereka. "Anda adalah manusia paling cantik yang pernah saya temui di dalam dan di luar." Thompson melanjutkan, "Terima kasih telah menjadi ibu yang luar biasa bagi putri kita, True. Dia diberkati untuk memiliki seseorang seperti Anda untuk menjadi panutan. Saya tidak berharap apa-apa selain kesuksesan dan mengirimkan Anda berkat positif untuk karir Anda. Nikmati harimu Koko. ” Thompson pertama kali dituduh menipu Kardashian hanya beberapa hari sebelum Khloé melahirkan putri mereka pada bulan April 2018. Meskipun mereka berdamai, hubungan mereka tidak pernah sepenuhnya pulih - dan berakhir untuk selamanya sejak Thompson berhubungan dengan teman lama keluarga Kardashian, Jordyn Woods, pada bulan Februari.